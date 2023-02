Vrečkova se interpelacije ne boji. Tonin: Ukinitev muzeja politično sporočilo

V interpelaciji, ki jo je NSi pripravila zaradi združitve dveh muzejev, ministrici za kulturo Asti Vrečko med drugim očitajo uničevanje vrednot slovenske osamosvojitve. Poslanska skupina NSi sicer sama nima dovolj podpisov za vložitev interpelacije, zato so jo v sopodpis poslali opozicijski SDS in poslancema italijanske ter madžarske narodne skupnosti. SDS je svoj odgovor že sporočila.

"Predsedniku NSi Mateju Toninu in generalnemu sekretarju NSi Robertu Ilcu smo na sestanku sporočili, da bomo v Poslanski skupini SDS podpise pod interpelacijo zoper ministrico za kulturo Asto Vrečko posredovali sočasno ob njihovem posredovanju podpisov vseh poslancev NSi za interpelacijo zoper vlado," so danes sporočili iz SDS. Tako v Novi Sloveniji čakajo le še na odgovor poslancev italijanske in madžarske narodne skupnosti, ki ju pričakujejo do jutri. Poslanska skupina NSi sicer sama nima dovolj podpisov za vložitev interpelacije. Po poslovniku jo lahko namreč vloži najmanj 10 poslancev, barve krščanskih demokratov pa v parlamentu v tem mandatu zastopa osem poslancev, zato potrebujejo podporo drugih poslanskih skupin. V NSi so zato interpelacijo poslali v sopodpis opozicijski SDS in poslancema italijanske in madžarske narodne skupnosti. Vrečkova je ob napovedi interpelacije sicer povedala, da ima v koaliciji podporo in se je ne boji. "Interpelacije se ne bojim, z veseljem bomo predali vse strokovne argumente," je povedala. O interpelaciji in o očitkih, ki letijo na ministrico za kulturo, sta se v oddaji 24UR ZVEČER soočila Vrečkova in Tonin.

Na vprašanje, zakaj v NSi ministrici Asti Vrečko očitajo uničevanje vrednot slovenske osamosvojitve, je predsednik NSi Matej Tonin odgovoril, da je osamosvojitev zgodovinsko obdobje, ki je najbolj povezalo Slovence v vsej zgodovini. "Obdobje osamosvojitve je temelj nastanka naše države, zato si zasluži posebno prezentacijo tudi v muzejih," je uvodoma povedal Tonin. Zato meni, da ukinitev muzeja pomeni tudi odvzemanje pomembnosti temu obdobju in da hkrati pošilja posebno politično sporočilo. "Mi to dejanje razumemo kot to, da obdobje osamosvojitve ni ključno zgodovinsko obdobje, da ni pomembno. Če bomo sedaj tiho, se lahko vprašamo, kaj lahko še sledi," je dejal. Asta Vrečko je zavrnila Toninove besede o ukinitvi muzeja. "Ne gre za ukinitev, ampak za združitev dveh javnih zavodov," je povedala. Pri tem je Toninu očitala, da sama ustanovitev muzeja, kot je bila zastavljena leta 2021, ni doživela javne razprave. "Tudi dve največji veteranski organizaciji sta v javnem pismu opozorili, da sta bili izključeni iz razprave. Zakaj vi takrat teh ljudi niste vključili v javno razpravo in se pogovarjali o tem, ali je ustanovitev muzeja sploh pomembna?" je vprašala Tonina.

Predsednik NSi je dejal, da so muzej ustanovili ob 30. obletnici Slovenije, kar se jim je zdel ravno pravi čas, da obdobje osamosvojitve dobi posebno pozornost. "Morda lokacija res ni najprimernejša, ampak nekje je treba začeti. Sigurno si Ljubljana ob vseh turističnih obiskih zasluži posebno mesto, ki bo namenjeno slovenski osamosvojitvi," je dejal. Vrečkova se s Toninom ne strinja. Meni, da bo obdobje slovenske osamosvojitve lahko ustrezno prikazano in obravnavano šele z združitvijo dveh muzejev. "Vi pravite, da se mora nekje začeti. Res je. Ampak to je prikaz z zbirko. Muzej osamosvojitve pa zbirke sploh ni imel. Medtem pa jo imajo drugi muzeji, ki zbirko tudi vrednotijo in predstavljajo javnosti," je dejala. Po Toninovem pa je napaka to, da se ti različni artefakti hranijo po različnih koncih Slovenije. Meni, da bi bilo bolje, če bi bili zbrani na enem mestu. "Slovenija si sigurno zasluži en tak muzej. Ne morem se znebiti očitka, da je stranka Levica to namenoma naredila. Na nek način se v polnosti uresničuje tisto, kar je pred časom komentiral poslanec Levice, gospod Kordiš. Dejal je, da je obdobje osamosvojitve kapitalistična kontra revolucija. In v tem duhu mi razumemo to ukinitev. Mislim, da nam je vsem v interesu, da slovenska osamosvojitev dobi neko primerno upodobitev v podobi nekega dostojnega muzeja," je povedal. Vrečkovi pa je očital še, da so z ukinitvijo muzeja želeli le odstraniti dva direktorja muzejev, ki sta bila za vlado nesprejemljiva.