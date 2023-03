Vrednost košarice malce nižja, kruh vseeno dražji za skoraj štiri odstotke

Rezultati trinajstega popisa osnovnih prehranskih proizvodov, objavljenega na spletnem mestu Primerjaj-cene.si, so pokazali, da je vrednost povprečne najcenejše košarice 15 osnovnih živil znova padla. Spet je opaziti tudi znižanje razlike med najcenejšimi košaricami trgovcev in posameznimi kategorijami živil.

Povprečna vrednost košarice 15 osnovnih živil se je v primerjavi s preteklim popisom 13. februarja znižala za 0,4 evra, od začetka spremljanja maloprodajnih cen v fizičnih trgovinah do danes pa se je znižala za 10,73 evra, kar znaša več kot 20 odstotkov, so sporočili iz Ministrstva za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano.

Povprečna vrednost košarice 15 osnovnih živil se je od začetka spremljanja maloprodajnih cen znižala z 10, 73 evra. FOTO: Shutterstock

Zadnji popis razkriva tudi, da se je razlika med najcenejšimi košaricami osnovnih živil posameznih trgovcev ponovno zmanjšala in trenutno znaša le 1,01 evra. Najcenejša košarica osnovnih živil tokrat znaša 38,75 evra, pri najdražjem trgovcu pa je le evro več (39,76 evra). Živila, ki so vključena v košarico najcenejših 15 osnovnih živil, imajo torej primerljive cene ne glede na trgovca. To za cenovno občutljivega potrošnika pomeni, da se za nakup živil lahko odloči glede na osebne preference do posameznega trgovca in ne zgolj na podlagi cene.

Rezultati analize gibanja cen kažejo, da se je v zadnjih dveh tednih najbolj podražil kruh, in sicer za skoraj štiri odstotke, sir se je podražil za slaba dva odstotka, sladkor, testenine in maslo pa za manj kot odstotek. V kategorijah mleka, sončničnega olja in svinjskega mesa ni zaslediti sprememb v cenah. Za nekaj več kot štiri odstotke so se znižale povprečne cene jogurtov, jajc za 2,65 odstotka, krompir je cenejši za skoraj dva odstotka, za približno odstotek pa so cenejši tudi piščančje in goveje meso ter jabolka in moka.