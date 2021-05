Vrednosti dušikovega dioksida v Ljubljani presegajo priporočene meje

Letošnjo zimo je bilo zaradi epidemije in omejitev javnega življenja motornega prometa občutno manj kot sicer – približno za petino manj. Kljub temu pa kakovost zraka na številnih točkah v Ljubljani presega vrednosti, ki so sprejemljive za zdravo bivanje. To so pokazale meritve, ki sta jih Inštitut za zdravje in okolje ter Organizacija Focus izvajala februarja. Kdo je vdihavanju škodljivih plinov najbolj izpostavljen in kje v Ljubljani je koncentracija največja?

icon-expand