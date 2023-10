Vrednosti svinca v krvi otrok iz Zgornje Mežiške doline najnižje doslej

Ravenska območna enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) od leta 2007 izvaja program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini in tudi letos je organizirala odvzeme krvi otrokom iz Mežiške doline.

Vsako leto spomladi na odvzeme krvi vabijo triletnike iz občin Mežica in Črna na Koroškem. Vsakih pet let pa za primerjavo izvedejo t. i. prevalenčno študijo, v okviru katere na odvzeme krvi povabijo otroke določenih starosti iz celotne Mežiške doline, torej tudi iz občin Prevalje in Ravne na Koroškem.

Doslej so prevalenčne študije izvedli v letih 2008, 2013 in 2018, letošnja je bila četrta. S prevalenčno študijo obremenjenosti otrok Mežiške doline s svincem preverjajo prisotnost svinca v krvi otrok od prvega do šestega leta starosti in devetletnikih v Zgornji Mežiški dolini ter v krvi triletnikov v Spodnji Mežiški dolini.

Letos se je na raziskavo odzvalo 52,8 odstotka vabljenih iz Zgornje Mežiške doline in 30,3 odstotka vabljenih iz Spodnje Mežiške doline, kar je najslabši odziv do sedaj, so danes sporočili z območne enote NIJZ Ravne na Koroškem. Manjši interes občanov za udeležbo v raziskavi so označili kot posebno zaskrbljujoč.

"Rezultati študije so pokazali, da so letošnje povprečne vrednosti svinca v krvi otrok iz Zgornje Mežiške doline najnižje do sedaj. Vsako leto spremljamo vrednosti pri triletnih otrocih, v tej skupini letos v primerjavi z lanskim letom opažamo nekoliko višje povprečne vrednosti, višji je tudi delež triletnih otrok z visokimi vrednostmi svinca," so izpostavili na NIJZ.