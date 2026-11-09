Burna kampanja: droni, obdelane fotografije in napotki poslancem

In komu takšno dogajanje koristi, kdo bo izvlekel največ, kdo se je v kampanji morda opekel? Kaj kažejo zadnje številke priljubljenosti.

Glede na aktualno javno mnenje volivcev, ki ga je za časnik Delo izmerila Mediana, je v zadnjem mesecu vsem trem vladnim strankam podpora nekoliko narasla. Trend vodilne ohranja SDS, Gibanje Svoboda, ki sledi, pa – tako kot SD – beleži padec podpore. Resnica pa je po aferi gradnje pravoslavne cerkve strmoglavila – podpora se ji je z 1,8 odstotka prepolovila, prehitela sta jo tudi Prebiličev Prerod in Pirati. In četudi je prvak Resnice svoje besede skoraj pol ure poskušal pojasnjevati, očitno ni prepričal niti vseh v lastnih vrstah. "Kdorkoli si prizadeva za prodajo oziroma sodeluje oziroma podpira v kakršnokoli prodajo naše, slovenske zemlje tujcem, jaz temu odločno nasprotujem. Postajam tvegan politični kapital," je dejala njihova poslanka Katja Kokot.

Ali bi vodja poslancev Resnice, po tem, ko so v petem poskusu vendarle popolnili svoje poslanske vrste, lahko prestopila?

Od poslanskega do županskega stolčka pa medtem v prestolnici kotira koordinator Levice. Kot kaže, najresnejši izzivalec Zorana Jankovića pa je prejšnji teden, doma, v večernih urah posnel dron. "V 20 letih smo tik pred tem, da Ljubljana dobi novega župana in vidim, da so nasprotniki pripravljeni uporabiti vsa sredstva, da se to ne bi zgodilo. Volilna tekma očitno postaja vse bolj umazana," je Mesec komentiral dogajanje.

Kdo je dron upravljal, pa – vsaj uradno – ni znano.