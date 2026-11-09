Burna kampanja: droni, obdelane fotografije in napotki poslancem

In komu takšno dogajanje koristi, kdo bo izvlekel največ, kdo se je v kampanji morda opekel? Kaj kažejo zadnje številke priljubljenosti.
Glede na aktualno javno mnenje volivcev, ki ga je za časnik Delo izmerila Mediana, je v zadnjem mesecu vsem trem vladnim strankam podpora nekoliko narasla. Trend vodilne ohranja SDS, Gibanje Svoboda, ki sledi, pa – tako kot SD – beleži padec podpore. Resnica pa je po aferi gradnje pravoslavne cerkve strmoglavila – podpora se ji je z 1,8 odstotka prepolovila, prehitela sta jo tudi Prebiličev Prerod in Pirati. In četudi je prvak Resnice svoje besede skoraj pol ure poskušal pojasnjevati, očitno ni prepričal niti vseh v lastnih vrstah. "Kdorkoli si prizadeva za prodajo oziroma sodeluje oziroma podpira v kakršnokoli prodajo naše, slovenske zemlje tujcem, jaz temu odločno nasprotujem. Postajam tvegan politični kapital," je dejala njihova poslanka Katja Kokot.
Ali bi vodja poslancev Resnice, po tem, ko so v petem poskusu vendarle popolnili svoje poslanske vrste, lahko prestopila?
Od poslanskega do županskega stolčka pa medtem v prestolnici kotira koordinator Levice. Kot kaže, najresnejši izzivalec Zorana Jankovića pa je prejšnji teden, doma, v večernih urah posnel dron. "V 20 letih smo tik pred tem, da Ljubljana dobi novega župana in vidim, da so nasprotniki pripravljeni uporabiti vsa sredstva, da se to ne bi zgodilo. Volilna tekma očitno postaja vse bolj umazana," je Mesec komentiral dogajanje.
Kdo je dron upravljal, pa – vsaj uradno – ni znano.
Obdelana fotografija
Sodobnih tehnologij med kampanjo pa ne vidimo le v prestolnici – tole je na prvi pogled povsem običajna gasilska fotografija SDS odbora v Izoli. A ob niti ne tako zelo podrobnem pregledu lahko opazimo veliko med seboj podobnih, če ne kar identičnih obrazov.
"V resnici je šlo predvsem za neko foro, nek štos, lahko bi rekli nek digitalni meme. Se dejansko vidi, da je to narejeno z umetno inteligenco, pa tudi Izolani, ki poznamo tisto lokacijo, vemo, da tam ne moreš stati, ker bi potem dejansko stal na drevesu ali kakorkoli," ozadje fotografije pojasnjuje kandidat za župana Izole Gregor Perič.
In zakaj so objavo, v kateri uporabe umetne inteligence niso omenili, kasneje izbrisali? "Zaradi teh predvsem negativnih in predvsem žaljivih in ne vem še kakšnih odzivov."
Napotki poslancem
Po lokalnih pa stranke že pogledujejo k zdi se ključni referendumski bitki tega mandata – o interventnem zakonu. Gibanje Svoboda je napotke poslancem zbralo v skoraj 50-stranskem komunikacijskem načrtu, ki ga je objavil portal Zanima.me. Med drugim: "Naša argumentacija mora sloneti na predpostavki, da bi bila zmaga na referendumu zelena luč za to, da desna koalicija družbo pelje v popolnoma nov scenarij in ta scenarij je strašljiv. Če se zakon uveljavi, življenja, kakršnega smo poznali, ne bo več."
Da bodo s številkami in dejstvi predstavili posledice za ljudi škodljivega zakona, pojasnjujejo v Svobodi, da pa so soočeni z manipulativno kampanjo koalicijske strani, ki poskuša ustrahovati, disciplinirati in utišati vse tiste, ki so kritični do škodljivih ravnanj te vlade, na kar da bodo v kampanji opozorili.
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