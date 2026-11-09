Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Burna kampanja: droni, obdelane fotografije in napotki poslancem

Ljubljana, 09. 11. 2026 22.43 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Kaja Kobetič
Dron pred stanovanjem Luke Mesca

Manj kot teden dni pred prvim krogom županskih volitev in ob začetku kampanje za ključno referendumsko bitko tega mandata – o interventnem zakonu, kjer se bo odločalo, v katero smer bo odšla Slovenija, prav tako pa bo na novo definiral odnos med Janšo in Golobom, smo na vrelišču dogajanja, s prijemi, ki jim še nismo bili priča. Droni, ki preletavajo stanovanje ljubljanskega županskega kandidata Luke Mesca, umetno generirano množično zborovanje SDS-ovega odbora, tu je še dramatična komunikacijska strategija Gibanja Svoboda, da če se Zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije uveljavi, življenja, kakršnega smo poznali, ne bo več.

In komu takšno dogajanje koristi, kdo bo izvlekel največ, kdo se je v kampanji morda opekel? Kaj kažejo zadnje številke priljubljenosti.

Glede na aktualno javno mnenje volivcev, ki ga je za časnik Delo izmerila Mediana, je v zadnjem mesecu vsem trem vladnim strankam podpora nekoliko narasla. Trend vodilne ohranja SDS, Gibanje Svoboda, ki sledi, pa – tako kot SD – beleži padec podpore. Resnica pa je po aferi gradnje pravoslavne cerkve strmoglavila – podpora se ji je z 1,8 odstotka prepolovila, prehitela sta jo tudi Prebiličev Prerod in Pirati. In četudi je prvak Resnice svoje besede skoraj pol ure poskušal pojasnjevati, očitno ni prepričal niti vseh v lastnih vrstah. "Kdorkoli si prizadeva za prodajo oziroma sodeluje oziroma podpira v kakršnokoli prodajo naše, slovenske zemlje tujcem, jaz temu odločno nasprotujem. Postajam tvegan politični kapital," je dejala njihova poslanka Katja Kokot.

Ali bi vodja poslancev Resnice, po tem, ko so v petem poskusu vendarle popolnili svoje poslanske vrste, lahko prestopila?

Od poslanskega do županskega stolčka pa medtem v prestolnici kotira koordinator Levice. Kot kaže, najresnejši izzivalec Zorana Jankovića pa je prejšnji teden, doma, v večernih urah posnel dron. "V 20 letih smo tik pred tem, da Ljubljana dobi novega župana in vidim, da so nasprotniki pripravljeni uporabiti vsa sredstva, da se to ne bi zgodilo. Volilna tekma očitno postaja vse bolj umazana," je Mesec komentiral dogajanje.

Kdo je dron upravljal, pa – vsaj uradno – ni znano.

Obdelana fotografija

Sodobnih tehnologij med kampanjo pa ne vidimo le v prestolnici – tole je na prvi pogled povsem običajna gasilska fotografija SDS odbora v Izoli. A ob niti ne tako zelo podrobnem pregledu lahko opazimo veliko med seboj podobnih, če ne kar identičnih obrazov.

"V resnici je šlo predvsem za neko foro, nek štos, lahko bi rekli nek digitalni meme. Se dejansko vidi, da je to narejeno z umetno inteligenco, pa tudi Izolani, ki poznamo tisto lokacijo, vemo, da tam ne moreš stati, ker bi potem dejansko stal na drevesu ali kakorkoli," ozadje fotografije pojasnjuje kandidat za župana Izole Gregor Perič.

In zakaj so objavo, v kateri uporabe umetne inteligence niso omenili, kasneje izbrisali? "Zaradi teh predvsem negativnih in predvsem žaljivih in ne vem še kakšnih odzivov."

Napotki poslancem

Po lokalnih pa stranke že pogledujejo k zdi se ključni referendumski bitki tega mandata – o interventnem zakonu. Gibanje Svoboda je napotke poslancem zbralo v skoraj 50-stranskem komunikacijskem načrtu, ki ga je objavil portal Zanima.me. Med drugim: "Naša argumentacija mora sloneti na predpostavki, da bi bila zmaga na referendumu zelena luč za to, da desna koalicija družbo pelje v popolnoma nov scenarij in ta scenarij je strašljiv. Če se zakon uveljavi, življenja, kakršnega smo poznali, ne bo več."

Da bodo s številkami in dejstvi predstavili posledice za ljudi škodljivega zakona, pojasnjujejo v Svobodi, da pa so soočeni z manipulativno kampanjo koalicijske strani, ki poskuša ustrahovati, disciplinirati in utišati vse tiste, ki so kritični do škodljivih ravnanj te vlade, na kar da bodo v kampanji opozorili.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
volitve referendum politika droni umetna inteligenca Luka Mesec

Kamniška Bistrica v Šmarci prekrita s peno

24ur.com Droni nad Evropo - bi morala nova realnost na nebu skrbeti tudi Slovenijo?
24ur.com Opozicija, evakuacije: 'Čisto možno je, da se bodo stvari še zaostrile'
24ur.com 'Kampanja je Slovenijo postavila nazaj na svetovni zemljevid'
24ur.com Odnosi na desnici: SDS proti NSi, kaj pa Anže Logar?
24ur.com Janša tradicionalno v ovčji koži, Golobove grimase in kubik zarečenega kruha
24ur.com Klakočar Zupančič za sklic seje Knovsa o poskusih vplivanja na volitve
24ur.com Janša: Na glasovanje naj veže zaupnico. Golob: Tega filma ne bo videl
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Če sanjate pokojno mamo ali očeta, vaše srce kliče po tem
Učitelj, ki je potetoviran od glave do pet: Razlog vas bo presenetil
Učitelj, ki je potetoviran od glave do pet: Razlog vas bo presenetil
Močno moško ime z dolgo zgodovino
Močno moško ime z dolgo zgodovino
Ko otroci nagajajo, jih okara kar Pennywise: Priznal, kaj počne doma
Ko otroci nagajajo, jih okara kar Pennywise: Priznal, kaj počne doma
zadovoljna
Portal
Hči Brucea Willisa pokazala grozljive komentarje, ki jih prejema
Niste visoke? Ta model plašča vas bo optično podaljšal
Niste visoke? Ta model plašča vas bo optično podaljšal
Preprost test za srečen zakon: odgovorite na eno vprašanje
Preprost test za srečen zakon: odgovorite na eno vprašanje
Današnji mlaj bo najbolj vplival na ta štiri znamenja
Današnji mlaj bo najbolj vplival na ta štiri znamenja
vizita
Portal
Pri 93 letih ima preprosto navado, ki ji pomaga ohranjati vitalnost
Vas po obroku peče za prsnico ali imate kisel okus v ustih? Morda imate težavo, ki je ne smete zanemariti
Vas po obroku peče za prsnico ali imate kisel okus v ustih? Morda imate težavo, ki je ne smete zanemariti
Nevarnost, ki je ne morete videti ali zavohati: prvi znaki zastrupitve z ogljikovim monoksidom
Nevarnost, ki je ne morete videti ali zavohati: prvi znaki zastrupitve z ogljikovim monoksidom
Brusnični sok dokazano zavira rast zobnih oblog in kislin
Brusnični sok dokazano zavira rast zobnih oblog in kislin
cekin
Portal
Izplačilo pokojnine na domu: pomembna novost za prejemnike gotovine
Za kulisami njunega imperija prihaja do novih sprememb
Za kulisami njunega imperija prihaja do novih sprememb
Šok, ki ga doživi vse več zaposlenih
Šok, ki ga doživi vse več zaposlenih
Ekonomist Jože Sambt: Brez podaljševanja delovne dobe bo pokojninski sistem težko vzdržen
Ekonomist Jože Sambt: Brez podaljševanja delovne dobe bo pokojninski sistem težko vzdržen
moskisvet
Portal
Bruce Willis vse bolj nemočen: Njegov svet se počasi podira
Ali s polnjenjem telefona čez noč uničujete baterijo?
Ali s polnjenjem telefona čez noč uničujete baterijo?
Milijonarka možu odmerja žepnino: Ljudje ga označujejo za poraženca
Milijonarka možu odmerja žepnino: Ljudje ga označujejo za poraženca
Glasno smrčite in ponoči hlastate za zrakom? Vzrok je lahko resnejši, kot mislite
Glasno smrčite in ponoči hlastate za zrakom? Vzrok je lahko resnejši, kot mislite
dominvrt
Portal
Tu je živela kraljica kriminalk: Njen nekdanji dom je danes vreden kar 2,4 milijona evrov
Ko vrt preseneti: Med radičem zrasel pravi mali gobji gozdiček
Ko vrt preseneti: Med radičem zrasel pravi mali gobji gozdiček
Razglašena je barva leta 2027: bi si upali z njo prepleskati svoj dom?
Razglašena je barva leta 2027: bi si upali z njo prepleskati svoj dom?
Prva adventna nedelja bo kmalu tu. Pripravite dom za praznovanje
Prva adventna nedelja bo kmalu tu. Pripravite dom za praznovanje
okusno
Portal
Zdrava prehrana ne rabi biti draga: tri živila iz konzerve, ki so lahko dobra izbira
Cvetača je veliko več kot priloga: 5 odličnih načinov, kako jo spremeniti v glavno jed
Cvetača je veliko več kot priloga: 5 odličnih načinov, kako jo spremeniti v glavno jed
Martinovo brez celodnevnega kuhanja: Praznično kosilo, ki ga pripravimo skoraj brez dela
Martinovo brez celodnevnega kuhanja: Praznično kosilo, ki ga pripravimo skoraj brez dela
Božanski domači buhtlji z marmelado, mehki kot puh
Božanski domači buhtlji z marmelado, mehki kot puh
voyo
Portal
Brez konca
Dirka do popolnosti
Dirka do popolnosti
Otok ljubezni: Avstralija
Otok ljubezni: Avstralija
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022