Izjemno: v Škocjanskih jamah se je voda dvignila za dobrih 60 metrov

Zaradi obilnih padavin so v Škocjanskih jamah zabeležili izjemen dogodek, saj se je voda v Šumeči jami dvignila za dobrih 60 metrov, so zapisali na Facebook strani Park Škocjanske jame. "Zadnja znana primerljiva poplava je bila zabeležena leta 1975," so še dodali.

Sicer pa je na območju Ljubljanskega barja, Notranjskega in Dolenjskega krasa še velika vodnatost. Voda se razliva na območju rednih poplav, opozarjajo na Agenciji za okolje (Arso). Ojezerjenost kraških polj in Ljubljanskega barja se je večinoma ustalila oziroma se že počasi zmanjšuje, so še zapisali.

Danes bo v zahodnih krajih sončno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od dve do sedem, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.

V torek bo na zahodu sončno, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 0, v alpskih dolinah do -8, ob morju okoli tri stopinje Celzija, najvišje dnevne od dve do šest, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

V sredo in četrtek bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah možna megla. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, drugod pa veter vzhodnih smeri.