Ozračje nad Slovenijo nestabilno: ponekod tudi sodra

Danes bo spremenljivo s plohami in nevihtami, proti večeru se bo razjasnilo. Ponekod po Sloveniji so se pojavile nevihte s sodro, ki nastanejo zaradi nestabilnega ozračja. Ta je posledica temperaturnih razlik med spodnjimi in zgornjimi plastmi ozračja. V višine že doteka hladnejši zrak, medtem ko je pri tleh zaradi močnega sonca še razmeroma toplo. Popoldne bodo nastajale manjše nevihte. Ob morju bo večinoma suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 19 °C.

Jutri zjutraj se bo pooblačilo, padavine bodo od severozahoda zajele večji del Slovenije, najmanj padavin bo na severovzhodu. Meja sneženja se bo na Gorenjskem spustila pod nadmorsko višino 800 m, tam bodo sicer padavine tudi najmočnejše. Na Primorskem bo zapihala burja, drugod veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo na Gorenjskem okoli 0, drugod od 5 do 10, popoldanske od 3 do 10, ob morju in na severovzhodu do okoli 13 °C