V Piranu znova poplavilo Tartinijev trg, a voda ni prodrla do hiš

Morje je na nedeljsko jutro ponovno poplavilo nižje dele obale, a brez hujših posledic. Po informacijah gasilcev se voda počasi že umika. Poplavlja pa tudi reka Drava, in sicer na izpostavljenih območjih vzdolž celotnega toka.

Po pretežno mirni soboti je morje danes zjutraj ponovno začelo poplavljati nižje dele obale. Regijski center za obveščanje Koper je zaradi visokega plimovanja morja v Piranu ob 8.53 sprožil sireno javnega alarmiranja, malo pred 9.30 se je sirena oglasila tudi v Izoli, je poročal Radio Slovenija. Ob 10.20 je višina morja v Kopru dosegla danes najvišjo višino 351 cm. Ponovnih poplavljanj obale danes in jutri ne pričakujejo, je sporočila Agencija RS za okolje (Arso). Zaradi vremenskih vplivov je bilo danes morje do 82 cm višje od napovedane astronomske višine. Morje je poplavilo Izolo in Piran, a brez hujših posledic. Kot je za STA povedal namestnik poveljnika izolske civilne zaščite Denis Udovič, so vodne pregrade uspešno zajezile plimovanje. V Izoli tako ni zalilo nobenega objekta, voda pa se že počasi umika, je dodal Udovič. V Piranu je poplavilo osrednji Tartinijev trg, vendar voda ni prodrla do hiš, saj so zaščitene s protipoplavnimi vrečami, so pojasnili v Prostovoljnem gasilskem društvu Piran. Tudi v Piranu naj bi se voda v kratkem začela umikati.

Morje že poplavlja nižje dele obale. FOTO: Bobo

Tudi nedelja sicer ne bo minila brez dežnih kapelj, v zahodni polovici Slovenije bodo med dnevom nastajali močnejši krajevni nalivi. Na vzhodu bo občasno nekaj sonca. Dež se bo popoldne na zahodu okrepil in se širil proti vzhodu. Vmes bodo tudi posamezne nevihte z nalivi. Ob morju bo pihal jugo, drugod jugovzhodni veter, ki bo močnejši na Primorskem. Temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, v Gornjesavski dolini okoli šest stopinj Celzija. Vodnatost rek po Sloveniji je večinoma velika, reka Drava poplavlja na izpostavljenih območjih vzdolž celotnega toka, posamezne reke pa se razlivajo na območjih vsakoletnih poplav. Pretoki rek se prehodno zmanjšujejo, naraščajo pa še kraški vodotoki in Sava v spodnjem toku. Drava ima na meji z Avstrijo pretok okoli 900 kubičnih metrov na sekundo, čez dan se bo pretok povečeval in ponoči dosegel 1500 kubičnih metrov na sekundo. Ponoči se bodo povečali tudi pretoki pritokov Drave v Sloveniji. Reke bodo naraščale Danes popoldan bodo začele naraščati reke v zahodni in osrednji Sloveniji, ponoči tudi na vzhodu. Posamezni vodotoki se lahko razlijejo. V ponedeljek se bodo pretoki rek zmanjševali, v torek pa ponovno nekoliko narasli. Geološki zavod Slovenije medtem obvešča, da je danes zaradi napovedanih močnih nalivov in padavin povečana verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov na celotnem ozemlju Slovenije. Verjetnost se bo povečevala sorazmerno s količino padavin. Prebivalci na teh območjih in predvsem tam, kjer so se v preteklosti že pojavljali zemeljski plazovi, naj bodo pozorni na dogajanja v tleh nad in pod objekti, zgrajenimi na pobočjih ali tik ob njih. Še posebej naj bodo pozorni na sveže razpoke v opornih zidovih, posedanje in zdrse zemljine ter tudi na znake zamakanja vode na zemljišču.

Drava je že včeraj prestopila bregove. FOTO: 24ur.com