Leto 2019 v znamenju poletnih neurij, junijske vročine in hladnega maja

Kljub obilnim padavinam v posameznih mesecih in območjih poplav večjega obsega ni bilo. Februar je bil zelo namočen zlasti na severozahodu Slovenije, maj skoraj povsod po Sloveniji, julij na območjih s krajevnimi neurji, november pa na alpsko-dinarski pregradi. Junija in julija je večkrat klestila toča (11. junija so posamezna zrna v Beli krajini presegla premer 10 cm), krajevno so bili zelo močni nalivi (npr. 7. julija na Ptuju, kjer je v 25 minutah padlo 49 mm dežja in 24. avgusta na Muti pri Dravogradu, kjer je v 65 minutah padlo 98 mm dežja).

"Vsakodnevni vplivi podnebnih sprememb se kažejo skozi izjemno in nenavadno vreme. V letu 2019 so vremenska in podnebna tveganja močno prizadela. Vročinski valovi in poplave, ki so se nekoč pojavljali enkrat na stoletje, se pojavljajo čedalje pogosteje. Države segajoč od Bahamov do Japonske in Mozambika so utrpele učinke uničujočih tropskih ciklonov. Požari so divjali po Arktiki in Avstraliji," je še dejal. Eden glavnih vplivov podnebnih sprememb je več nestalnih padavinskih vzorcev. To ogroža poljedelske pridelke in bo v kombinaciji s povečanjem prebivalstva v prihodnosti pomenilo velike izzive glede preskrbe s hrano za ranljive države, je opozoril.

Podnebna spremenljivost in izjemni vremenski dogodki so med ključnimi dejavniki nedavnega porasta lakote v svetu in eden od glavnih vzrokov za hude krize. Po desetletju stalnega upada, lakota spet narašča – več kot 820 milijonov ljudi je leta 2018 trpelo zaradi lakote. Med 33 državami, ki jih je leta 2018 prizadela kriza zaradi pomanjkanja hrane, so bile podnebna spremenljivost in vremenske skrajnosti, skupaj z gospodarskimi pretresi in konflikti, sestavni dejavnik v 26 državah in vodilni dejavnik v 12 od 26 držav.

Med januarjem in junijem 2019 so zabeležili več kot 10 milijonov novih notranjih premestitev, sedem milijonov pa so jih sprožile večje naravne nesreče, med njimi tropski cikloni Idai v jugovzhodni Afriki, Fani v južni Aziji in Dorian na Karibih ter poplavljanje v Iranu, na Filipinih in Etiopiji. Te nesreče so ustvarile akutne humanitarne potrebe in potrebe po zaščiti.

Izjemni vremenski dogodki

Poplave

Vosrednjem delu ZDA, severni Kanadi, severni Rusiji in jugozahodni Aziji je padlo nenavadno veliko padavin. Dvanajstmesečna povprečna višina padavin od julija 2018 do junija 2019 je bila na ravni celinskih Združenih držav z 962 mm največja od začetka meritev. Začetek in umik indijskega monsuna sta se zgodila z zamikom, kar je povzročilo velik primanjkljaj padavin v juniju, v mesecih, ki so sledili, pa padavinski presežek. Januarja so bile v Južni Ameriki razmere zelo mokre. Velike poplave so se zgodile v severni Argentini, Urugvaju in južni Braziliji, škoda v Argentini in Urugvaju pa je bila ocenjena na 2,5 milijarde ameriških dolarjev. Iran so močno prizadele poplave konec marca in v začetku aprila. Večje poplave so oktobra in v začetku novembra prizadele številne dele zahodne Afrike, ki jih je pred tem prizadela suša.

Suša

Suša je leta 2019 prizadela številne dele jugovzhodne Azije in jugozahodnega Tihega oceana. Izjemno suhe razmere so od sredine leta dalje prevladovale v Indoneziji in sosednjih državah, pa tudi v delih porečja Mekong, ki se nahajajo severneje. Dolgotrajne sušne razmere, ki so v letih 2017 in 2018 prizadele številne dele celinske vzhodne Avstralije, so se v letu 2019 razširile in okrepile. V Avstraliji je bilo obdobje od januarja do oktobra najbolj sušno od leta 1902. Sušne razmere so prizadele številne dele Srednje Amerike. V Hondurasu, Gvatemali, Nikaragvi in Salvadorju je bilo opazno bolj sušno vse do obilnega deževja v oktobru. Tudi osrednji del Čila je imel izjemno sušno leto, padavine od začetka leta do 20. novembra so v prestolnici Santiagu znašale le 82 mm, kar je manj kot 25 % dolgoročnega povprečja.