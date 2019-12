V Piranu se je oglasila sirena za nevarnost, a večjih težav ni bilo

Na območju Slovenj Gradca, Tolmina in Jezerskega so se sprožili tudi plazovi. Zaradi visokega plimovanja morja so v Piranu v soboto dvakrat sprožili sireno javnega alarmiranja z opozorilom na nevarnost.

Močno deževje je sicer včeraj marsikje po Sloveniji povzročalo težave, padlo je tudi več kot 300 litrov dežja na kvadratni meter. Zaradi poplav meteornih voda so morali gasilci prečrpavati vodo iz kletnih in pritličnih prostorov stanovanjskih in poslovnih objektov, meteorna voda je med drugim zalila tudi parkirišče pred trgovskim centrom v Škofji Loki.

V Piranu so že zgodaj zjutraj s protipoplavno zaščito zaprli Tartinijev trg in tako preprečili morebitno škodo.

Regijski center za obveščanje Koper je zaradi visokega plimovanja morja v Piranu ob 7.26 sprožil sireno javnega alarmiranja z opozorilom na nevarnost. Kot so za povedali v civilni zaščiti Piran, je morje malo poplavilo cesto, umakniti so morali avtodom, sicer pa ni bilo hujšega. Južni veter se je namreč umiril, morje pa se je že začelo umikati.

Po podatkih Centra za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje so zaradi močnega deževja pristojne službe včeraj obravnavale več dogodkov v občinah Piran, Šmarje pri Jelšah, Izola, Kobarid, Škofja Loka, Slovenj Gradec, Črna na Koroškem, Bovec, Koper, Naklo, Maribor, Bled, Kočevje, Lukovica, Cerkno, Idrija, Jesenice, Tolmin in Ilirska Bistrica.

Zaradi obilnih padavin v dopoldanskem času so gasilci PGD Bovec posredovali dvakrat na področju Bovca in sicer enkrat pri postavljanju protipoplavnih vreč in čiščenju zamašenih odtokov meteorne vode.

Obilno deževje je poplavilo zaklonišče prostore v kraju Cerkno. Posredovali so gasilci PGD Cerkno. Ob 15:25 včeraj so se v občini Ilirska Bistrica zaradi naraščanja reke Reke pričeli preventivni razvozi protipoplavnih vreč v naselja Rečica in na Bazoviško cesto v Ilirski Bistrici.

Na Kosovi ulici na Jesenicah se je razlival potok zaradi večje količine meteorne vode in ogrožal hišo. Gasilci GARS Jesenice so preprečili razlivanje vode s protipoplavnimi vrečami, očistili jaške ter vodo speljali mimo hiše.

V občini Kočevje je zaradi močnega deževja meteorna voda zalivala klet večstanovanjskega objekta in garažo stanovanjske hiše. Vodo so izčrpali gasilci PGD Kočevje in Stara Cerkev.

Danes ob 2.25 je na Gozdarski cesti v Mislinji zaradi počene vodovodne cevi voda zalila kletne prostore stanovanjskega objekta. elavci komunalnega podjetja so zaprli glavni ventil, gasilci PGD Mislinja pa so iz objekta izčrpali vodo in prostore delno očistili.

Ob 3.17 zjutraj pa je zaradi okvare na vodovodu na področju občine Mislinja ostalo brez pitne vode okoli 900 odjemalcev naselij Šentilj pod Turjakom, Movže, Straže in Šentlenarta. Napako odpravljajo dežurni delavci Komunalnega podjetja.