Oranžno opozorilo zaradi močnega vetra, ponekod motena oskrba z elektriko

Agencija RS za okolje je za celotno Slovenijo razglasila oranžni alarm zaradi močnega jugozahodnika, ki bo najmočneje pihal čez dan. Sunki vetra bodo dosegali hitrost od 70 do 100 kilometrov na uro, v višjih legah predvsem vzhodne Slovenija pa tudi prek 100 kilometrov na uro. Na severovzhodu države bo veter oslabel danes zvečer, na jugu pa v torek zjutraj. Verjetni so vetrolomi večjih razsežnosti, še opozarja Arso.

Podrta drevesa ovirajo promet, ponekod izpadi električne energije

Močan veter že povzroča težave v Velenju, Podvelki, Slovenskih Konjicah, občini Nazarje, Šoštanj, Luče, Lendava, Braslovče. Na območju Letuša je motena oskrba z električno energijo. Malo pred tretjo uro zjutraj je v RTP Lendava na izvodu Vod Gaberje prišlo do izpada, prizadetih je 274 odjemalcev.

Ob 1.13 uri pa je v občini Apače v RTP Radenci na izvodu Vod Apače prišlo do izpada s skupaj 863 prizadetimi odjemalci, poroča Uprava za zaščito in reševanje.

Na območju Podvelke podrta drevesa ovirajo promet. Drevesa odstranjujejo delavci cestnega podjetja. Pri odstranjevanju dreves je eno drevo padlo na osebno vozilo v katerem je ostala ukleščena oseba, poroča Uprava za zaščito in reševanje. Posredujejo gasilci PGD Radlje ob Dravi in reševalci ZRCK Ravne na Koroškem.

Zaprta je glavna cesta Maribor - Dravograd pri Podvelki.

Ob 6.22 je v Borecih, v občina Križevci pri Ljutomeru, močan veter podrl drevo na cesto.

Močan veter ovira tudi promet na Štajerskem predvsem na območju Dramlje - Slovenska Bistrica.

Čez dan bo pretežno oblačno

Vreme bo danes pretežno oblačno. V zahodnih in osrednjih krajih bo občasno deževalo, proti večeru pa bo pas padavin zajel tudi severovzhodne kraje. Najnižje jutranje temperature bodo od štiri do osem, v alpskih dolinah okoli nič, najvišje dnevne pa od devet do 15 stopinj Celzija.

Že sredi minulega tedna so močni sunki vetra povzročali nevšečnosti marsikje po Sloveniji, največje razdejanje pa je bilo na območju Kranja. Zaradi podrtih dreves so bile zaprte številne ceste, poškodovanih je bilo večje število vozil in objektov. Takrat severni veter je podiral tudi telefonske in električne drogove.