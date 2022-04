Vreme bo kresovanjem zelo naklonjeno, nato nas čaka sprememba

Letošnji april si bomo zapomnili po zelo spremenljivem vremenu, kar pa za pregovorno najbolj muhast mesec v letu pravzaprav ni nič neobičajnega. Razlog, da je vreme spomladi raje spremenljivo kot stabilno, tiči v veliki temperaturni razliki med nižjimi in višjimi plastmi ozračja. Čeprav moč sončnih žarkov v tem mesecu hitro narašča in se zrak pri tleh čez dan močno segreje, je v visokogorju še vedno prava zima. Po najvišjih vrhovih največjo debelino snežne odeje običajno beležimo prav v aprilu.

Zamik v segrevanju med nižinami in višinami si poglejmo na primeru Murske Sobote in Kredarice. Če je januarja Kredarica v povprečju le za sedem stopinj hladnejša od Murske Sobote, aprila ta razlika naraste že na 18 stopinj Celzija. In ob tako veliki temperaturni razliki med nižjimi in višjimi legami ozračje spomladi pogosto postane nestabilno, kar pomeni, da se toplejši zrak pri tleh zaradi vzgona začne dvigati v hladnejše višine. V primeru, da je vlage dovolj, nastanejo oblaki in razvijejo se padavine, ki pa so v tem letnem času pogosto le krajevnega značaja.

Ob plohah in nevihtah se ozračje tudi po nižinah običajno močno ohladi. Zapiha hladen veter, ki lahko mejo sneženja za krajši čas spusti vse do nižin. Tako aprila ni nič nenavadnega, če imamo v enem samem dnevu tudi več vrst padavin, od dežja, sodre, toče, babjega pšena do snega.