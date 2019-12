Vreme bo silvestrovanjem na prostem zelo naklonjeno

Po nekaj mrzlih dneh je višje lege ponoči dosegla občutna otoplitev. Temperature so se v sredogorju dvignile krepko nad ničlo. Na Rogli so ob šesti uri izmerili štiri, na Krvavcu pa tri stopinje Celzija.

Zadnji dan leta smo sicer marsikje začeli z oblaki, ki pa se bodo dopoldne postopno razkrajali in umikali proti jugu. V nekoliko višjih legah bo zapihal jugozahodni veter, povsem po nižinah pa bo brezvetrje. Kljub temu se bo čez dan močno ogrelo. V večjem delu države bomo popoldne izmerili od 5 do 11 stopinj Celzija. Ker se nad nami zadržuje zelo topla in suha zračna masa, bo predvsem v gričevnatem svetu vzhodne Slovenije in po višje ležečih kraških poljih lahko še topleje.