Vreme bo silvestrovanju na prostem naklonjeno

Danes bo prevladovalo sončno vreme, le občasno nam bodo severni višinski vetrovi prinesli nekaj oblakov. Po nekaterih nižinah in ob morju bo sprva še megla, ki pa se bo čez dan večinoma razkrojila. Najvišje dnevne temperature se bodo gibale od 3 do 8, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

Nedelja v znamenju severnega fena

V nedeljo zjutraj in dopoldne nas bo hitro prešla oslabljena vremenska fronta z nekaj kapljami dežja. Zaradi hladne podlage in temperatur pod lediščem bo na izpostavljenih legah predvsem na Štajerskem in v Prekmurju možna poledica. Po prehodu fronte bo v gorah zapihal okrepljen severozahodni veter, ki bo popoldne prepihal tudi nekatere nižine in živo srebro potisnil visoko. Ogrelo se bo do okoli 10 stopinj Celzija, v krajih z manj vetra pa bodo najvišje dnevne temperature okoli 5 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo k nam dotekal nekoliko hladnejši zrak

Na zadnji dan leta bo ponovno več oblačnosti. Ob dotoku nekoliko hladnejšega zraka lahko dopoldne pade kakšna kaplja dežja ali pripleše snežinka, a v zares majhnih količinah. Popoldne bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 5 stopinj Celzija.