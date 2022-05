Vreme bo že prav poletno, v četrtek že blizu 30 stopinj Celzija

Pred nami je nekaj toplih in suhih dni. Najtoplejši dan v tem tednu bo četrtek, ko se bodo temperature gibale od 24 do 29 stopinj Celzija. Šibak jugozahodni veter pa bo nižinam vzhodne Slovenije zelo verjetno že prinesel prvo letošnjo tridesetico. V osrednji Sloveniji bodo najvišje temperature okoli 28 stopinj Celzija. Najmanj bodo termometri pokazali na Primorskem, kjer se bo čutil vpliv hladnega vetra z morja. Tukaj je pričakovati od 24 do 27 stopinj Celzija.

V četrtek bodo ob pretežno jasnem vremenu visoke tudi vrednosti UV-indeksa, po nižinah bo okoli 7,5 v gorah pa 9.

V petek se bo nato našim krajem približala vremenska fronta. Na jugu bo večji del dneva še sončno in zelo toplo, na severu pa bodo ozračje popoldne že osvežile krajevne plohe in nevihte, ki bodo uvod v nekoliko bolj spremenljiv in za spoznanje manj topel konec tedna. Temperature bodo v povprečju padle za okoli pet stopinj Celzija.

A dobra novica za vse ljubitelje sonca in visokih temperatur je, da bo že v prihodnjem tednu vreme spet bolj stabilno.

Po nekaterih izračunih meteoroloških modelov bi lahko že kmalu beležili temperature tudi nad 30 stopinj Celzija, kar se je v maju nazadnje zgodilo pred petimi leti. Ledeni možje letos torej ne bodo upravičili svojega slovesa. Kaj to pomeni za prihajajoče poletje, pa v prihodnjih dneh.