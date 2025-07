Kakšno bo vreme v tednu, ko se odpravljate na dopust?

Po vremensko razgibanih tednih mnogi čakajo na toplejše dni in težko pričakovani dopust. Tisti, ki ga najraje preživljajo v soncu, se odpravijo kar v daljne kraje, kjer ni skrbi za slabo vreme. Denimo na Madeiro na Portugalskem.

Pa se vsi odločajo za dopust na podlagi vremenske napovedi? "Pravzaprav ne, ker imamo kolektivni dopust in ne moremo veliko izbirati," "Na podlagi denarja," "Potujem samo pozimi, ker sovražim zimo v Ljubljani. Tako da, ja, na podlagi vremena," so se glasili odgovori vprašanih.

In kakšno vreme vas čaka, če z oddihom začenjate jutri? "V ponedeljek in v torek bo precej vroče in večinoma suho, kakšna nevihta na severu Slovenije. Potem pa v sredo kar izrazita ohladitev, nekaj dežja. Temperature v sredo in četrtek večinoma pod 25 stopinj Celezija. V drugi polovici tedna pa znova višje temperature, proti 30 stopinjam," pravi naš hišni prognostik Aleš Satler.

Teden kasneje bo - po trenutnih modelih - vroče in sončno, temperature bodo krepko nad 30 stopinjami. V drugi polovici tedna se bo nekoliko ohladilo, ne smejo nas presenetiti tudi nevihte. V kakšnem vremenu pa boste dopustovali ob koncu meseca?

"V tistih zadnjih dneh julija in v začetku avgusta trenutno kaže na precej povprečne temperature, večinoma suho vreme. Torej dnevne temperature blizu 30 stopinj, jutranje okoli 15 stopinj. Popoldne kakšna nevihta," pravi Satler.

Takrat bodo najbolj zadovoljni prav tisti, ki si nadpovprečno visokih temperatur ne želijo.

Dolgoročne napovedi za avgust pa nam prinašajo zelo visoke temperature in malo dežja. "Iz teh napovedi bi lahko sklepali, da bo suša. So pa te napovedi precej nezanesljive in vreme običajno oziroma velikokrat gre svojo pot," zaključuje Satler.