Občutno se bo ohladilo: zjutraj temperature le okoli ledišča

Bližajoči se hladen zrak je posledica lege naših krajev na obrobju obširnega območja visokega zračnega tlaka, ki se nahaja nad severovzhodnim delom Evrope. "Zaradi dokaj jasnega vremena in hkratnega dotoka hladne zračne mase bodo od srede naprej jutranje temperature iz dneva v dan nižje. Že danes zjutraj so se ponekod v mraziščih temperature približale ledišču. Na postaji Babno Polje smo ob 7.30 izmerili 1,2 stopinje Celzija, v Novi vasi na Blokah pa se je ponoči temperatura spustila do 2 stopinj Celzija," so zapisali na Arsu.

Začetek delovnega tedna bo delno jasen z občasno povečano oblačnostjo. "Več sonca bo na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja. Predvsem v hribovitem svetu bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija."

Zvečer in ponoči se bo od severozahoda postopoma pooblačilo. V torek bo oblačno s krajevnimi rahlimi padavinami.

"Do sredinega jutra se bo povsod delno zjasnilo. K nam bo od vzhoda pritekal občutno hladnejši zrak, zato bo večji del dneva pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem zmerna burja. Tudi v četrtek bo delno jasno, hladno in še vetrovno," napovedujejo na Arsu.

Petek in sobota bosta precej jasna, tudi veter bo postopoma ponehal. "Jutranje temperature bodo v mraziščih padle nekaj stopinj pod ničlo, pa tudi marsikje drugod v notranjosti Slovenije se bodo zaradi jasnih noči približale ledišču."

Tudi pri Severe Weather napovedujejo, da bodo temperature proti koncu tega tedna tudi za več kot 15 stopinj Celzija nižje kot običajno. Najnižje temperature bodo v četrtek in petek v Nemčiji, na Češkem, Slovaškem, v Avstriji, na Madžarskem in pri nas. Nekateri kraji bodo v začetku oktobra tako zabeležili ene od najnižjih temperatur v zadnjih desetletjih.

Kot napoveduje naš hišni prognostnik Rok Nosan , bi se na Kredarici lahko ohladilo do minus 10 stopinj Celzija, kar bi bila najnižja temperatura prvega tedna oktobra v zadnjih 30 letih.

Ob tem pri Severe Weather napovedujejo, da naj bi že prihodnji konec tedna in v sredini oktobra lahko sledila občutna otoplitev, a napovedi še niso zanesljive.