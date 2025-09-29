Svetli način
Slovenija

Občutno se bo ohladilo: zjutraj temperature le okoli ledišča

Ljubljana, 29. 09. 2025 11.36 | Posodobljeno pred 56 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
N.L.
Komentarji
17

Od vzhoda se nam bliža občutno hladnejši zrak, napovedujejo na Agenciji za okolje. Torek bo oblačen s krajevnimi plohami in nevihtami, nato bo zapihalo in se ohladilo. Najhladneje bo v četrtek in petek, ponekod tudi le okoli ledišča. Čeprav napovedi še niso zanesljive, naj bi v sredini oktobra sledila občutna otoplitev.

Bližajoči se hladen zrak je posledica lege naših krajev na obrobju obširnega območja visokega zračnega tlaka, ki se nahaja nad severovzhodnim delom Evrope."Zaradi dokaj jasnega vremena in hkratnega dotoka hladne zračne mase bodo od srede naprej jutranje temperature iz dneva v dan nižje. Že danes zjutraj so se ponekod v mraziščih temperature približale ledišču. Na postaji Babno Polje smo ob 7.30 izmerili 1,2 stopinje Celzija, v Novi vasi na Blokah pa se je ponoči temperatura spustila do 2 stopinj Celzija," so zapisali na Arsu. 

Vremenska napoved za ponedeljek
Vremenska napoved za ponedeljek FOTO: Arso

Začetek delovnega tedna bo delno jasen z občasno povečano oblačnostjo. "Več sonca bo na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja. Predvsem v hribovitem svetu bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija."

Vremenska napoved za torek.
Vremenska napoved za torek. FOTO: Arso

Zvečer in ponoči se bo od severozahoda postopoma pooblačilo. V torek bo oblačno s krajevnimi rahlimi padavinami.

Vremenska napoved za sredo.
Vremenska napoved za sredo. FOTO: Arso

"Do sredinega jutra se bo povsod delno zjasnilo. K nam bo od vzhoda pritekal občutno hladnejši zrak, zato bo večji del dneva pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem zmerna burja. Tudi v četrtek bo delno jasno, hladno in še vetrovno,"  napovedujejo na Arsu.

Vremenska napoved za četrtek.
Vremenska napoved za četrtek. FOTO: Arso

Petek in sobota bosta precej jasna, tudi veter bo postopoma ponehal. "Jutranje temperature bodo v mraziščih padle nekaj stopinj pod ničlo, pa tudi marsikje drugod v notranjosti Slovenije se bodo zaradi jasnih noči približale ledišču."

Najprej ene od najnižjih temperatur v zadnjih desetletjih, nato otoplitev?

Tudi pri Severe Weather napovedujejo, da bodo temperature proti koncu tega tedna tudi za več kot 15 stopinj Celzija nižje kot običajno. Najnižje temperature bodo v četrtek in petek v Nemčiji, na Češkem, Slovaškem, v Avstriji, na Madžarskem in pri nas. Nekateri kraji bodo v začetku oktobra tako zabeležili ene od najnižjih temperatur v zadnjih desetletjih.

Kot napoveduje naš hišni prognostnik Rok Nosan , bi se na Kredarici lahko ohladilo do minus 10 stopinj Celzija, kar bi bila najnižja temperatura prvega tedna oktobra v zadnjih 30 letih.

Ob tem pri Severe Weather napovedujejo, da naj bi že prihodnji konec tedna in v sredini oktobra lahko sledila občutna otoplitev, a napovedi še niso zanesljive. 

ohladitev temperature napoved Arso jutranje temperature
Za pomoč mlademu parašportniku v 24 urah 27-krat na Šmarno goro

KOMENTARJI (17)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ROMELS
29. 09. 2025 12.33
Bodo Rusi poskrbeli s svojimi kinžali, da evropejcem ne bo premrzlo.
ODGOVORI
0 0
pojtrarara
29. 09. 2025 12.33
joj no glih tako kot da bo sibirski mraz... cez dan bo 13, ampak naslednji teden pa je napovedano spet 19 cez dan, tako da no panic
ODGOVORI
0 0
wsharky
29. 09. 2025 12.21
+1
heba, mladenke več ne bodo nosile mini kril
ODGOVORI
2 1
2mt8
29. 09. 2025 12.16
+1
Globalno segrevanje...
ODGOVORI
2 1
Uroš
29. 09. 2025 12.13
+1
Preveč smo šli v zeleno, zdaj bo pa mraz. Ne vem kaj nam je bilo tega treba, bolje je če je toplo.
ODGOVORI
2 1
Lujzek Biber
29. 09. 2025 11.53
+0
Stisnili hladen zrak do morja. Nej plača slovencelj ogrevanje.
ODGOVORI
3 3
boslo
29. 09. 2025 12.09
+2
Slabo šponate....c.c.c
ODGOVORI
3 1
Lujzek Biber
29. 09. 2025 12.28
-1
Obratno
ODGOVORI
0 1
boslo
29. 09. 2025 12.32
Spet izgovori...c.c.c
ODGOVORI
0 0
Wolfman
29. 09. 2025 11.53
+1
Tak hitro že mrzlo, ruski plin in ostali energenti pa trikat cenejši, kot se danes kupuje pri nas?
ODGOVORI
4 3
but_the_ppl_are_retarded
29. 09. 2025 12.03
-1
V tem je cela poanta... Rešit Ameriko pred propadom s kupovanjem ruskih energentov poslanim preko njih.
ODGOVORI
1 2
boslo
29. 09. 2025 12.11
+5
Vprašaj Srbe in Madžare, ki točijo "poceni" rusko nafto, če se strinjajo?
ODGOVORI
5 0
Animal_Pump
29. 09. 2025 12.28
+1
Na te propagandne mite o poceni ruskem plinu pa nafti...noben več ne trza. Pa odkar...ukrajinci rafinerije tolčejo....se je precej ppdražilo vse skupaj.
ODGOVORI
1 0
Watcherman
29. 09. 2025 11.53
+0
Ni naravna sprememba vremena in temperatur vse je umetno al.?
ODGOVORI
3 3
but_the_ppl_are_retarded
29. 09. 2025 11.50
-6
To so nam Rusi poslali, ko se tk obnašamo, da nas je lahko milorečeno sram.
ODGOVORI
1 7
PoldeVeliki
29. 09. 2025 11.49
+1
Naj bo mrzla zima. Drv imam za 4 zime ni problema.
ODGOVORI
6 5
JanezNovak13
29. 09. 2025 11.47
+8
In potem bo tri stanovalce zagrabila panika in bodo zahtevali vklop ogrevanja in čez en teden bo potem še en mesec toplo. Važno, da bo toplota krožila po sistemu in bomo plačevali ta prazen nič.
ODGOVORI
10 2
