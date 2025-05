Ponekod se bo ohladilo do ledišča. Bo Zofka prinesla dež?

"V dneh med 12. in 14. majem godujejo t. i. ledeni možje (Pankracij, Servacij in Bonifacij). Nekaj dežja nam bo letos prinesel le prvi od njih, medtem ko najhladnejše jutro pričakujemo v sredo (na Bonifacija)," so zapisali na Agenciji, čeprav ljudskim vremenskim pregovorom ne gre preveč zaupati.

V mraziščih bi se sicer lahko v sredo ohladilo do ledišča, medtem ko bodo v večjem delu Slovenije tudi jutranje temperature med štiri in osem stopinj Celzija. "Podobno nizke jutranje temperature nam bo predvidoma prinesla tudi sobota, 17. maja."