Vreme povzroča nevšečnosti po državi, vozniki previdno

Dež in veter sta po nekaterih delih države že povzročala nevšečnosti, tudi v prometu. Zaradi razmer na cestah kranjski policisti tako voznike pozivajo k veliki previdnosti, prilagojeni hitrosti vožnje in spremljanju dogajanja na ter ob cestah med vožnjo.

Na Jezerskem in na glavni cesti Podtabor-Tržič je bil zaradi padlega drevja popoldan na cesti oviran promet, na cesti Zali Log-Davča pa je prišlo do podora kamenja in zemlje na cesto, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Obenem opozarjajo, da na tej cesti obstaja možnost novega plazenja. Vse ovire so bile s cest sicer že odstranjene.

Številni podori dreves na cestiščih Po podatkih Uprave za zaščito in reševanje pa so kobariški prostovoljni gasilci v večernih urah posredovali na dveh lokacijah v občini Kobarid, kjer so s cestišča odstranjevali podrta drevesa.

