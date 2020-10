Vreme povzroča težave tudi na cestah

Zaradi burje je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem na vipavski hitri cesti med Ajdovščino in razcepom Nanos ter na cestah Vipava-Ajdovščina in Podnanos-Manče-Vipava.

Na cestah Jereka-Pokljuka in Krnica-Mrzli studenec-Rudno polje so obvezne verige. Obvezna zimska oprema je na cestah čez prelaze Predel, Jezerski vrh in Ljubelj. Verige so obvezne tudi na avstrijski strani prelaza Ljubelj.

Do 21. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol. Predvidoma do 23. ure bo zaradi del zaprta Vipavska hitra cesta med Šempetrom in Selom v obe smeri. Zaprt je tudi priključek Vogrsko v obe smeri. Promet je preusmerjen na regionalno cesto. Od ponedeljka do petka bo vsako noč med 20. in 5. uro promet skozi predor Karavanke urejen izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom.