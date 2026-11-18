Nekaj po 16. uri je Gorenjsko zajela močna nevihta, zajela jih je tudi ogromna toča.

Po poročanju portala Neurje.si, pa je nevihtno dogajanje po koncu postreglo z osupljivimi prizori na nebu. Oblake je namreč sonce obarvalo v čudovite zlate in oranžne odtenke.

Zvečer in ponoči bo predvsem v jugozahodni Sloveniji pretežno oblačno, drugod bo več jasnine, ponekod po nižinah bo nastala megla, poroča Arso.

Se bo pa že jutri dopoldne od jugozahoda povsod pooblačilo. Čez dan se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo in zvečer ponehale. Na severozahodu se bo popoldne ob močnejših padavinah meja sneženja spustila do okoli 1100 m. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri.

V petek in soboto bo predvsem na vzhodu delno jasno, drugod bo več oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megleno. V nedeljo bo oblačno, čez dan bodo padavine od jugozahoda zajele vso Slovenijo.