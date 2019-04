Ob koncu tedna nova ohladitev z nizko mejo sneženja

Slovenijo bo prešel nov pas dežja, a bodo padavine do večera, ko bodo po državi zagoreli številni kresovi, večinoma ponehale. Sledita sončna in topla praznična dneva z le nekaj kratkotrajnimi popoldanskimi plohami, ob koncu tedna pa nas čaka nov prodor hladnega polarnega zraka, ki bo temperature lokalno znižal za več kot 15 stopinj Celzija. Obstaja nevarnost sneženja in pozebe.

Nismo še pozabili nedeljske ohladitve, ki je predvsem višjim legam Gorenjske prinesla za konec aprila nenavadno debelo snežno odejo, že je na vidiku nova ohladitev, ki bo najverjetneje še izrazitejša od prve. Mrzel zrak iznad območja polarnega kroga bo že jutri preplavil Skandinavijo in se do konca tedna razširil nad večji del stare celine. Kljub temu da se bo zračna masa na svoji poti proti jugu nekoliko ogrela, pa bodo v večjem delu srednje Evrope in Balkana ob koncu tega in v začetku prihodnjega tedna spet trepetali pred nizkimi temperaturami, nekatere dele pa bo celo obilno zasnežilo. Pri nas bo natančen razvoj vremena odvisen od lege ciklona, ki bo ob dotoku mrzlega zraka nastal na južni strani Alp.

V soboto in nedeljo bo dele Slovenije spet pobelil sneg. FOTO: Damjan Trafela

Kakšno bo vreme pred novo ohladitvijo? Danes bo prevladovalo oblačno vreme z občasnimi manjšimi padavinami, ki jih bo več popoldne, ko nas bo od severa prešla oslabljena vremenska fronta. Padavine bodo zvečer večinoma že ponehale, le na vzhodu države lahko še pade kakšna kaplja dežja. Termometri v večjem delu države ne bodo pokazali več kot 14 stopinj Celzija, kakšno stopinjo topleje bo le ponekod na Dolenjskem in v Beli krajini ter na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja. Ponoči se bodo oblaki postopno umaknili in maj bomo v večjem delu države začeli s soncem, čeprav po nižinah osrednje Slovenije ni povsem izključena kratkotrajna megla. V nadaljevanju dneva bo nad vzhodno in osrednjo Slovenijo spet nekaj več oblakov, presenetijo lahko tudi kratkotrajne krajevne plohe, kar pa naj ne bodo razlog, da bi se odpovedali aktivnostim na prostem. Zaradi razjasnitve bo prvo majsko jutro, z izjemo Štajerske in Prekmurja, kjer bo ponoči zapihal severozahodni veter, nekoliko hladnejše, kot smo jih bili vajeni v minulih dneh. V večjem delu države pričakujemo okoli 5 stopinj Celzija. Se bo pa čez dan zato toliko bolj ogrelo, saj bodo popoldanske temperature po nekaj dneh premora marsikje spet presegle 20 stopinj Celzija.

Padavine bodo zvečer, ko bodo po državi zagoreli številni kresovi, večinoma ponehale. FOTO: POP TV

Tudi drugi maj bo večinoma sončen. Več oblačnosti bo popoldne le v hribovitem svetu zahodne Slovenije, kjer ni povsem izključena kakšna kaplja dežja. Zapihal bo jugozahodni veter in najvišje temperature se bodo preselile na vzhod države. Tu se bo ogrelo do 22 stopinj Celzija. Okoli 20 stopinj Celzija bo tudi marsikje drugod po državi, bolj sveže, a še vedno prijetnih 17 stopinj Celzija, bo na Gorenjskem. Sledi izrazit vremenski preobrat Vreme se bo občutneje spremenilo v petek, ko nas bo od severa že dosegel nekoliko hladnejši in bolj vlažen zrak. Padavine bodo že zgodaj zjutraj zajele zahodne in severne kraje in se nato razširile nad večji del države. Manj verjetne bodo na Dolenjskem in v Beli krajini. Po zaslugi oblakov in dotoka nekoliko hladnejše zračne mase bodo dnevne temperature za od 5 do 10 stopinj Celzija nižje od tistih, ki jih bomo deležni v četrtek. Hladna fronta bo naše kraje najverjetneje dosegla v soboto čez dan. Ob tem se bo nad severnim Sredozemljem poglobil nov ciklon, kar pomeni, da se bodo padavine okrepile in postopno razširile nad vso državo. S severnim vetrom bo nad naše kraje dotekal občutno hladnejši zrak in meja sneženja se bo proti večeru ponekod zelo približala nižinam. Prehod hladne fronte bo lahko precej buren, saj se bodo pojavljale tudi nevihte s sodro, a za bolj natančno napoved bo treba še nekoliko počakati.

Obeti za Slovenijo. FOTO: POP TV