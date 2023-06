Vreme še ni reklo zadnje: na obzorju nove nevihte in krajevna neurja

Tudi v petek so sicer nevihte prerasle v krajevna neurja, ki so v nekatere dele Slovenije prinesla tudi točo. Uprava RS ta zaščito in reševanje poroča o 22 dogodkih večjega obsega, ki so jih povzročila neurja. Predvsem je šlo tu za poplave, na terenu so posredovale številne gasilske enote.

Silovito neurje s točo, ki je popoldan divjalo ponekod v Podravju in Slovenskih goricah, je pred tem povzročalo škodo tudi na avstrijski strani, kjer naj bi več protitočnih letal preprečevalo takšne dogodke, poroča Meteoinfo . Toča pa je klestila tudi v kraju Rodmošci pri Gornji Radgoni, v Savcih v občini Sveti Tomaž, na Anževskem vrhu pri Gornji Radgoni, Svetem Juriju ob Ščavnici, Svetem Tomažu pri Ormožu in drugod.

Danes in v nedeljo bo spremenljivo, predvsem sredi dneva in popoldne pa bodo nastajale krajevne plohe in nevihte.

Veliko bolj optimistična pa je napoved za prvo polovico prihodnjega tedna, ko bo vlažen in nestabilen zrak zapustil naše kraje. Zapihal bo suh severovzhodni veter, zato bomo od ponedeljka do srede imeli veliko sonca, kakšna ploha bo bolj izjema kot pravilo. Temperature bodo sicer nekoliko padle, a kljub temu mraza ne bo. Ob popoldnevih bomo v večjem delu Slovenije izmerili od 21 do 24 stopinj, na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja, pa bo okoli 26 ali 27 stopinj Celzija. Ker bo v zraku občutno manj vlage kot te dni, velja prvo polovico prihodnjega tedna izkoristiti tudi za košnjo in sušenje sena.

Spet bolj nestabilno vreme bomo verjetno imeli od četrtka naprej, a ta napoved se lahko zaradi časovne oddaljenosti tudi še spremeni.