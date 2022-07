Ob 7. uri na Kredarici 9, v Kopru že 28 stopinj Celzija

Ob 7. uri so na Kredarici izmerili devet stopinj Celzija, prav toliko tudi na Babnem polju. Najtopleje pa je bilo v Kopru, kjer so izmerili 28 stopinj Celzija, kažejo podatki agencije za okolje in prostor (ARSO). V Mariboru in Ljubljani so se prebudili v jutro s 17 stopinjami Celzija, še nekoliko topleje je bilo v Novi Gorici, in sicer 21 stopinj Celzija.

Zaradi suhe zračne mase in sušnih tal je bil zjutraj marsikje močan temperaturni obrat, so zapisali na ARSO, kjer so zaznali veliko razliko med mrazišči in termalnim pasom. Ko je bilo na Babnem Polju 5,6 stopinje Celzija, v Logatcu 9 in v Šmartnem pri Slovenj Gradcu 9,8 stopinje, so v kraju Topol pri Medvodah izmerili 18,5, pri merilni postaji Hočko Pohorje pa 18,8 stopinje Celzija.