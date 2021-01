Previdno na cestah, sneg se ponekod oprijema cestišč

Zaradi zimskih razmer je zaprta cesta čez prelaz Vršič. Velja tudi prepoved za priklopnike in polpriklopnike na cesti Godovič - Črni Vrh - Col ter na hrvaški strani mejnih prehodov Babno Polje in Petrina. Na avstrijski strani prelaza Ljubelj in čez prelaz Korensko sedlo so obvezne verige.

O snegolomu Uprava za zaščito in reševanje poroča iz Hrastnika in Celja. Malo pred 6. uro zjutraj se je v Brdinjah v občini Ravne na Koroškem na lokalno cesto podrlo drevo in oviralo promet. Drevo bodo odstranili delavci JKP Ravne na Koroškem. Zaradi teže snega se je preko vozišča ponoči, okoli 1. 35, podrlo drevo in oviralo promet na Konovski cesti v Velenju. Posredovali so gasilci PGD Velenje, ki so drevo razžagali, odstranili z vozišča ter sprostili promet.

Vreme bo danes spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi snežnimi plohami, lahko tudi zagrmi. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem do 8 °C, napoveduje Arso. Jutri se bo delno zjasnilo. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah precej megle in nizke oblačnosti, ki pa se lahko ponekod zadrži ves dan.