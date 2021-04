Dele Slovenije zajelo sneženje, na cesto le z ustrezno zimsko opremo

Sneženje je že zajelo vzhodni del države ter višje ležeče predel Gorenjske. V osrednji Sloveniji, na Notranjskem in na Primorskem pa večinoma dežuje. Na pot se se tako odpravite le, če je nujno ter samo z ustrezno zimsko opremo, pred potjo očistite vozilo, prilagodite hitrost in varnostno razdaljo na cesti, ne prehitevajte plužnih skupin, pred potjo se pozanimajte o stanju na cestah, še poziva Prometnoinformacijski center.

V dopoldanskih urah bodo razmere na cestah zimske

Severovzhodni del Slovenije je že dosegla izrazita hladna fronta, meja sneženja se je marsikje na Koroškem, Štajerskem in v Prekmurju naglo spustila do nižin. V prihodnjih treh urah se bo mrzel zrak razširil nad vso državo. Marsikje lahko pričakujemo pravi snežni metež, poroča naš hišni prognostik Rok Nosan.

Najslabše razmere bodo na prehodu med Notranjsko in Primorsko, kjer bo močna burja gradila snežne zamete. Tu bo predvidoma zapadlo tudi največ snega, lokalno več kot četrt metra. Drugod po nižinah bo predvidoma zapadlo od pet do 15 centimetrov snega, ponekod na Notranjskem in Kočevskem do okoli 25 centimetrov, na severovzhodu do okoli pet centimetrov.

"V krajih od Kolpe do Barja je trenutno še razmeroma toplo s temperaturami od 4 do 8 °C, ampak naj vas to ne zavede, hladna fronta je namreč že tik pred vrati. Pričakujem, da bo na širšem območju Ribnice, Kočevja in Loškega Potoka začelo snežiti kmalu po sedmi uri zjutraj. Do sredine popoldneva, ko bo sneženje ponehalo, lahko tudi po najnižjih delih kočevsko-ribniškega polja zapade okoli 15, nad nadmorsko višino 700 metrov pa tudi 25 ali celo 30 centimetrov snega," še poudarja Nosan.