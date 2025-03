Vreme za sončenje, kolesarjenje in smučanje. Tako bi lahko opisali temperature v teh dneh, ko je čez dan zelo toplo, kar je neobičajno za začetek marca. Po nižinah se je ogrelo do približno 20 stopinj, ponekod tudi do 22. Sončen in topel dan so uživali tudi v Mariboru, mnogi ob martinčkanju na soncu, številni pa tudi na Mariborskem Pohorju, kjer lahko smučate vse do doline.