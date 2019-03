Vreme primerno za svetovni rekord v Planici?

Letalnica bratov Gorišek letos praznuje petdeseto obletnico in morda bo prav to leto posebno. Vremenska napoved je zelo ugodna, letalnica je dobro pripravljena, za nameček pa so naši orli še v zelo dobri formi. Že danes so najboljši v Planici presegali 240 metrov in glede na vremensko napoved je povsem možno, da bo Planica po osmih letih ponovno dobila nazaj svetovni rekord, ki ga trenutno drži norveški Vikersund.

Pri smučarskih poletih je zelo veliko odvisno od vremena, sploh od vetra. Tega ne sme biti preveč in ne premalo, za tiste najdaljše polete pa potrebujemo vzgonski veter. Dolina Planice je razmeroma zaprta, obdana z visokimi gorami. Ob jasnem vremenu je v dopoldanskem času s soncem obsijano pobočje letalnice. Zaradi segrevanja zraka pri tleh se pojavi tok zraka po skakalnici navzgor. Lokalni termični veter je najbolj izrazit v dopoldanskih urah, ko so pogoji za letenje najboljši, saj veter privzdigne skakalca in ga ponese še dlje. Okoli poldneva začne veter slabeti in zgodaj popoldne vzgonski veter ugasne. Dopoldne je ob sončnem vremenu prisoten izrazit vzgonski veter, ki privzdigne skakalca. FOTO: POP TV Popoldne se situacija obrne V popoldanskih urah so razmere na planiški velikanki povsem drugačne. Pobočje letalnice je v senci, zrak se postopno ohlaja in pojavi se izrazit veter po letalnici navzdol. Veter piha skakalcem v hrbet in ekstremne daljave so praktično nemogoče, vseeno pa se v Planici leti krepko čez dvesto metrov. Lokalni vetrovi so v Planici zelo izraziti ob jasnem in stabilnem vremenu, če je vreme oblačno, je vetra zelo malo. Dopoldne piha šibak vzgonski veter, popoldne pa šibak veter po pobočju letalnice navzdol. V popoldanskem času je letalnica v senci, veter piha po pobočju navzdol. FOTO: POP TV Najboljše razmere za letenje bodo v soboto Vremenske razmere so v Planici še povsem zimske: po podatkih Agencije za okolje je bilo danes zjutraj v Ratečah –7 stopinj Celzija, tla je prekrivala 8 centimetrov debela snežna odeja. Jutri je na sporedu popoldanska tekma, čaka nas stabilno in sončno vreme, zato bo veter pihal skakalcem v hrbet. Tudi petkovo jutro bo zelo hladno, okoli –6 stopinj bo, čez dan se bodo temperature povzpele nad 10 stopinj Celzija. Jutri bo veter skakalcem pihal v hrbet. FOTO: POP TV Če jutri rekordno dolgih poletov ne pričakujemo, pa bodo razmere v Planici toliko boljše na sobotni dopoldanski tekmi. Zaradi močnega segrevanja tal in ozračja pričakujemo močan vzgonski veter, kar pomeni, da bodo vremenske razmere omogočale rekordne daljave, ogrožen je celo svetovni rekord. Planiški rekord drži Poljak Kamil Stoch, ki je dve leti nazaj poletel 251,5 metra, svetovni rekord pa ima Avstrijec Stefan Kraft, ki je prav tako dve leti nazaj v Vikersundu poletel 253,5 metra. Sobota bo sončna, po hladnem jutru se bo hitro ogrelo. FOTO: POP TV Dobre razmere za letenje in ogled tekme bodo tudi v nedeljo. Jutro bo že nekoliko topleje, zaradi sončnega vremena se bo dopoldne ponovno pojavil vzgonski veter, pooblačitev pričakujemo šele popoldne. Zjutraj bodo termometri pokazali –1 stopinjo, popoldne pa se bo ogrelo do 16 stopinj Celzija.