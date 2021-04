Zbudili smo se v ledeno jutro: najnižje aprilske temperature v zgodovini meritev

Ne, nismo 7. januarja, ampak 7. aprila. V kar nekaj krajih po Sloveniji je bila dosežena najnižja aprilska temperatura v zgodovini meritev. Ob tem, ko sta sneg in izrazita ohladitev poskrbela še za nekaj zimskega vzdušja, pa kmetje trepetajo pred pozebo – obeta se namreč še nekaj zelo mrzlih juter.

Danes smo dosegli nov slovenski aprilski rekord, le da tokrat ne v plus, kot smo ga imeli pred enim tednom, ampak v minus, pravi meteorolog. Za najnižjo aprilsko temperaturo je doslej uradno veljala temperatura –20,4 stopinje Celzija, ki je bila izmerjena 9. aprila 1956 na Pokljuki. "Ja, letos april res prekaša samega sebe!"

Po obilnem sneženju, ki je Slovenijo zajelo včeraj, smo se danes zbudili v izredno mrzlo jutro. "Noro, kaj nam dela letošnji april," ob tem nekoliko v šali pripomni naš hišni prognostik Rok Nosan. Vso zimo namreč ni bilo tako ugodnih pogojev za ohlajanje kot to noč. Temperatura v Retjah je bila tako na primer malo pred 7. uro kar –26,1, kar je verjetno tudi današnji minimum in za celi dve stopinji nižja temperatura od najnižje izmerjene temperature v letošnji zimi (pozimi je bilo najmanj –24,0 stopinj Celzija), razlaga Nosan. Čeprav so meritve v Retjah neuradne, saj jih ne opravlja Agencija RS za okolje (Arso), pa so temperature kljub temu izmerjene po meteoroloških standardih, zato so primerljive s tistimi v Babnem Polju in Novi vasi na Blokah. "Na Blokah je trenutno sicer -20,5 stopinje Celzija, kar pomeni, da smo najverjetneje dosegli tudi uradni slovenski aprilski rekord. Dosedanji je bil iz daljnega leta 1956, ko se je na Pokljuki 9. aprila ohladilo do -20,4 stopinje Celzija."

icon-expand Ledeno mrzlo jutro na Dolenjskem. FOTO: Rok Nosan

Tudi marsikje drugje po Sloveniji je današnje jutro zelo mrzlo. V kar nekaj krajih je bila dosežena najnižja aprilska temperatura v zgodovini meritev. Ponekod (na primer v Črnomlju) je bil dosedanji rekord 'popravljen' za več kot pet stopinj. "Aprilski rekord je bil po podatkih samodejnih meteoroloških postaj 'popravljen' tudi v Babnem Polju," pravi vremenoslovec.

Nosan ob tem navede tudi nekaj jutranjih temperaturnih ekstremov: Ob 6. uri so bile v državni mreži meteoroloških postaj izmerjene naslednje temperature: Babno Polje, Nova vas na Blokah –20 °C Zadlog nad Idrijo –19 °C Iskrba pri Kočevju –15 °C Marinča vas –12 °C Kočevje, Logatec –11 °C Postojna –10 °C Metlika, Trebnje –8 °C Novo mesto, Vrhnika, Slovenj Gradec, Letališče Maribor –6 °C Celje –5 °C Ljubljana, Nova Gorica, Dolenje pri Ajdovščini –4 °C Letališče Portorož –2 °C "K tako nizki temperaturi zraka v nekaterih krajih je zelo pripomogla snežna odeja, ki ob jasnih nočeh brez vetra prevzame vlogo izolatorja in tako preprečuje uhajanje toplote iz tal v ozračje. Zgornja plast snežne odeje se ob tem močno ohladi in s tem tudi zrak nad njo. Temperature so lahko v krajih s snežno odejo tudi do 10 stopinj nižje kot v krajih brez nje," razlaga meteorolog. Kakšni so obeti? Zaradi mrzle zračne mase in močnega aprilskega sonca bo danes čez dan nastajala kopasta oblačnost, iz katere se bodo razvile krajevne snežne plohe, možne bodo tudi posamezne nevihte. Popoldanske temperature bodo v večjem delu Slovenije od 3 do 8, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija. Ponoči se bo povsod zjasnilo, tako da bo jutrišnje jutro podobno mrzlo, kot je bilo današnje, popoldne pa bo sončno in že topleje. V večjem delu Slovenije bodo temperature presegle 10 stopinj Celzija.

Še občutnejša otoplitev nas bo dosegla ob koncu tedna, ko bo zapihal jugozahodni veter. V soboto in nedeljo se niti jutranje temperature ne bodo več spustile pod ničlo, popoldne pa bo od 14 do 18 stopinj Celzija. Na Primorskem in Notranjskem se bo začel pojavljati rahel dež.