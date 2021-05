Maj marsikje eden najbolj namočenih v zgodovini meritev

Za konec maja je bilo jutro nenavadno sveže, zlasti na severu države. Najnižjo temperaturo so izmerili na Kredarici, minus 5,5 stopinje Celzija. Tudi ves mesec maj je bil doslej hladnejši od dolgoletnega povprečja, po količini padavin pa bo po pričakovanjih marsikje eden najbolj namočenih majev v zgodovini meritev.

Poleg Kredarice so temperature pod lediščem davi izmerili tudi na Zelenici (minus 2,1 stopinje), Jezerskem (minus 1,2 stopinje) in v Logarski dolini (minus 0,7 stopinje). V Bovcu pa je živo srebro prilezlo do 1,6 stopinje Celzija nad ničlo, so med drugim po Twitterju opozorili na Agenciji RS za okolje (Arso). Maj je bil doslej hladnejši od dolgoletnega povprečja. Edino toplo obdobje je bilo okoli 10. maja, pa še tisto je bilo bolj kratko, je ob tem pojasnil klimatolog na Arsu Gregor Vertačnik.

icon-expand Mavrica FOTO: Shutterstock

Pri padavinah v maju pa so velike razlike med vzhodnim in zahodnim delom države. Zelo veliko padavin je bilo zlasti na severozahodu države, ponekod več kot 500 milimetrov, medtem ko je bilo na severovzhodu padavin precej manj kot na severozahodu, pa vendar več od dolgoletnega povprečja."Se pa nekaj padavin še obeta v naslednjih dneh, tako da pričakujemo, da bo maj po količini padavin povsod nad dolgoletnim povprečjem in da bo marsikje to eden najbolj namočenih majev v zgodovini meritev," je dejal Vertačnik. Podobne so bile pri nas razmere tudi pred dvema letoma, je pa takrat bila povprečna temperatura še malenkost nižja, kot je zdaj, je dodal klimatolog. Izstopajoča vremenska zanimivost za letošnji maj je povezana tudi s snežno odejo. V maju je namreč zapadlo izredno veliko snega v delih visokogorja, na območjih nekje nad 2000 metri. Na Kredarici ga je do danes zapadlo skupno več kot štiri metre; to je vsota dnevnih vrednosti. Prejšnji rekord za maj je bil 309 centimetrov, dosežen pa je bil pred dvema letoma. Trenutna višina snežne odeje na Kredarici pa je 520 centimetrov, kar je najvišja snežna odeja na ta datum od začetka meritev, torej skoraj 70 let, je še izpostavil Vertačnik.

Po danes objavljenih zbranih podatkih Arsa je bila v obdobju med 10. in 23. majem najvišja temperatura zraka izmerjena na območju Črnomlja oz. Doblič, in sicer 29,7 stopinje Celzija 11. maja. Najnižja izmerjena temperatura v omenjenem obdobju pa je bila na Kredarici 19. maja, in sicer minus 5,6 stopinje. Medtem vremenska napoved kaže na večinoma sončno vreme danes in do četrtka popoldne, ko bodo zlasti na severu plohe ali nevihte, zvečer pa bodo padavine zajele večji del Slovenije. Do petkovega jutra bodo padavine povsod ponehale, veter se bo polegel. V petek bo na Primorskem jasno, drugod občasno zmerno oblačno. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo možne krajevne plohe.