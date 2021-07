Slovenijo so že zajele nevihte, možna so krajevna neurja s točo

Nekatere dele Slovenije so že zajele padavine, nastajajo močnejše nevihte. Takšno vreme se bo v popoldanskih urah razširilo nad večji del države. "Predvsem v zahodni in južni Sloveniji, kjer bo ozračje najbolj nestabilno, se bo lahko razvilo tudi kakšno krajevno neurje s točo," napoveduje naš hišni meteorolog Rok Nosan. Temperature bodo še padle, zvečer pričakujemo le okoli 15 stopinj Celzija, ponekod pa bo lahko še nekaj stopinj manj.

icon-expand Nebo pred nevihto, slikano iz Šmartnega ob Savi FOTO: bralec Mitja

V noči na četrtek je po skoraj 14 dneh, ko so temperature presegale 30 stopinj Celzija, prišla težko pričakovana ohladitev. Burno vremensko dogajanje pa se nadaljuje tudi čez dan, za kar je poskrbel dotok še hladnejšega zraka iznad severnega Atlantika. Hribovite kraje na zahodu in severu Slovenije so tako že okoli poldneva zajele padavine, ki se bodo popoldne okrepile ter se v obliki neviht in krajevnih nalivov razširile nad večji del države. "Predvsem v zahodni in južni Sloveniji, kjer bo ozračje najbolj nestabilno, se bo lahko razvilo tudi kakšno krajevno neurje s točo," napoveduje naš hišni meteorolog Rok Nosan in dodaja, da bo ob tem za krajši čas zapihal okrepljen severni veter in občutno se bo ohladilo, zato nam bo proti večeru prav prišel kakšen dolg rokav.

icon-expand Radarska slika se prikazuje po univerzalnem koordiniranem času, po zimskem času je v Sloveniji treba prišteti eno uro, po poletnem dve uri.

V večjem delu Slovenije bodo namreč temperature padle na le okoli 15 stopinj Celzija, ponekod pa bo lahko še nekaj stopinj manj. Zvečer se bo ozračje povsod umirilo in delno se bo zjasnilo, že v naslednjem tednu pa naj bi se ozračje znova močno segrelo – sledi nov vročinski val.

Po daljšem času je na Kredarici znova sveža belina, so medtem sporočili z Agencije za okolje (Arso). Tokrat zaradi sodre ali drobne toče. "Temperatura se bliža ledišču. Gruča ploh in neviht se bo v naslednjih urah razširila proti vzhodu in jugovzhodu. Zapihal bo kratkotrajen okrepljen severni veter," so zapisali ob fotografiji z zasnežene Kredarice.

Jutri bo sprva jasno in po nekaterih nižinah megleno s temperaturami malo nad 10 stopinj Celzija, sredi dneva in popoldne pa bo nastajala kopasta oblačnost, iz katere se bodo spet razvile krajevne plohe in nevihte. Slednjih bo sicer precej manj kot danes in bodo omejene bolj kot ne le na hribovite predele. Popoldanske temperature bodo v večjem delu države okoli 25, na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja, pa bo okoli 28 stopinj Celzija.