Po državi se počasi premika izrazita nevihtna linija

Od vzhoda proti zahodu države se počasi premika izrazita nevihtna linija s številnimi razelektritvami, opozarja Arso. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.

Danes bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, ki jih bo več popoldne in zvečer. "Iz smeri Prekmurja, preko Slovenskih Goric, Podravja, Haloz, Kozjanskega in vse do Posavja, je nastala linija ploh in neviht z močnejšimi nalivi. Ponekod je nastal slabše razvit 'shelf cloud'," poroča Neurje.si.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Od vzhoda proti zahodu države se počasi premika izrazita nevihtna linija s številnimi razelektritvami, opozarja tudi Arso. Na območju med Koroško na severu in Kočevsko na jugu se je oblikovala dokaj izrazita nevihtna linija, ki se počasi pomika proti zahodu. Ob tem pričakujejo krajevno močne nalive, sunke vetra in urade strel. Ob tem lahko narastejo hudourniški vodotoki.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Uprava za zaščito in reševanje že beleži več dogodkov večjega obsega zaradi neurja na območju Dupleka, Maribora, Radencev, Pesnice, Laškega, Svete Trojice, Slovenske Bistrice, Šentjurja. Prometno-informacijski center opozarja, se ponekod po Sloveniji pojavljajo močnejša neurja: "Vozite s prilagojeno hitrostjo in primerno varnostno razdaljo. Ustavljanje v predorih in pod nadvozi je nevarno in prepovedano."

icon-expand Radarska slika se prikazuje po univerzalnem koordiniranem času, po zimskem času je v Sloveniji potrebno prišteti eno uro, po poletnem dve uri.

Kakšni so obeti? Ponoči bodo padavine postopno povsod ponehale, začelo se bo jasniti. Proti jutru bo ponekod po nižinah nastala kratkotrajna megla. V ponedeljek bo na Primorskem pretežno jasno, drugod občasno zmerno oblačno. Ponekod bo še pihal severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, na severozahodu okoli 12, najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V torek bo povečini sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije nastalo nekaj ploh in neviht. Tudi v sredo kaže na sončno vreme, verjetnost popoldanskih neviht bo zelo majhna. Nad srednjim in južnim Jadranom se zadržuje višinsko jedro hladnega zraka. Od severovzhoda k nam še doteka vlažen in nestabilen zrak. V ponedeljek bo v krajih južno od nas še nestanovitno z občasnim dežjem, drugod se bo postopno zjasnilo. Še bo pihal severovzhodnik, ob Jadranu šibka burja.