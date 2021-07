Nalivi na zahodu Slovenije, verjeten tudi pojav toče

Nad Furlanijo je v poznih popoldanskih urah nastalo več močnih nevihtnih celic, ki se pomikajo proti vzhodu in so s svojim obrobjem že dosegle tudi Slovenijo. Močni nalivi so zajeli Goriško, Vipavsko dolino in Posočje, prav tako je zelo verjeten pojav toče.

Radarska slika se prikazuje po univerzalnem koordiniranem času, po zimskem času je v Sloveniji treba prišteti eno uro, po poletnem dve uri. Nevihtna linija bo ob pomikanju v notranjost Slovenije slabela, tako da drugod ni pričakovati večjih nevšečnosti. Velika pojavnost toče je po podatkih Arsa trenutno na Goriškem, Bovškem, Gorenjskem, v Ljubljani in okolici, na Notranjskem in na Obali.