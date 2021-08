Toča poškodovala strehe, meteorna voda zalivala garaže

Kot smo poročali, je včeraj popoldne na območju Žalca in Celja klestila debela toča, ki je poškodovala tudi pridelek. Okoli 21. ure pa se je vremenska fronta z neurjem pomikala južno od Kranja v smeri vzhod – severovzhod in prešla območja občin Kamnik, Kobarid, Komenda, Kranj, Lukovica in Šenčur, poroča Uprava za zaščito in reševanje.