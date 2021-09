ANIMACIJA: Arso izdal oranžno opozorilo, možni močni nalivi

Arso je izdal oranžni opozorili za dež v noči s četrtka na petek za jugovzhod in jugozahod Slovenije.

Kot napovedujejo naši hišni prognostiki, bo začelo deževati na zahodu, padavine se bodo širile proti vzhodu, vmes bodo tudi nevihte z lokalnimi nalivi. Na vzhodu bo še nekaj sonca, tam bo do večera suho. V noči na petek se bodo padavine na zahodu okrepile in se razširile nad vso Slovenijo, še bodo nastajale nevihte z nalivi.

Oblačno in deževno vreme bodo imeli tudi v petek zjutraj in dopoldne, popoldne pa bo dež v večjem delu Slovenije prehodno ponehal, nekoliko hladneje bo.

Kaj prinaša vikend?

V soboto zjutraj in dopoldne bo večinoma oblačno in suho, popoldne nas bodo od zahoda zajele nove padavine. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja, čez dan bo le okoli 20 stopinj Celzija. Nedelja bo oblačna in deževna, k nam bo dotekal še hladnejši zrak. Večinoma oblačno vreme z občasnimi padavinami nas bo spremljalo tudi v začetku prihodnjega tedna, od torka naprej bodo dnevne temperature le okoli 15 stopinj.