Hribe vzhodne Slovenije med vikendom obiskala zima

Po neobičajno toplem začetku oktobra v gorah zdaj vladajo povsem zimske razmere in tako bo ostalo kar nekaj časa, saj občutnejših otoplitev v ni na vidiku. Konec tedna je tako že prinesel nekaj veselja za vse, ki nestrpno čakajo zimsko idilo. Snežni prizori tako prihajajo s Pohorja. Na Arehu, Rogli in na Gorjancih so se vrhovi včeraj obarvali belo. Poglejte prizore z Areha, včeraj popoldne na 1200 m nadmorske višine.

Oktobrsko sneženje v višjih legah seveda ni nič neobičajnega. Ravno nasprotno, v preteklosti smo bili oktobra pogosto deležni še precej večjega padca temperatur in sneženja tudi po nižinah, je povedal naš hišni prognostik Rok Nosan.

Kakšno vreme se nam obeta?

Dopoldne bo dež povsod ponehal, v vzhodni polovici države bo ostalo do večera oblačno, na zahodu se bo delno zjasnilo, največ sonca bo jutri na Primorskem. Veter bo slabel in v noči na torek ponehal.Torek se bo začel z oblačnim in suhim vremenom, čez dan pa se bo od severozahoda zjasnilo. Nekoliko topleje bo, saj bodo najvišje temperature okoli 15 stopinj Celzija. V sredo nas bo prešla oslabljena hladna fronta, nastalo bo nekaj ploh, k nam pa bo ponovno začel dotekati hladnejši zrak. V drugi polovici tedna bomo imeli suho in precej sončno vreme z nekaj jutranje megle. Bo pa hladno, zjutraj bo okoli ničle, čez dan med 10 in 15 stopinj Celzija, napovedujejo naši hišni prognostiki.