V Novi Gorici v pol ure izmerili 23,67 milimetra padavin

Danes bo sicer oblačno s padavinami, možni so tudi močnejši nalivi. Glavnina padavin bo predvidoma na vzhodu države. Bodo pa po napovedih Arsa padavine sredi dneva oslabele in v popoldanskih urah večinoma ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25, na Primorskem okoli 28 stopinj Celzija.

Zalivalo prostore celjske bolnišnice

V noči na petek so imeli zaradi močnejših nalivov kar nekaj dela tudi gasilci. Okoli 23. ure je na Oblakovi ulici v Celju zaradi močnega naliva meteorna voda skozi streho zalivala prostore celjske bolnišnice. Posredovali so gasilci PGE Celje, ki so zasilno prekrili območje puščanja in prečrpali vodo iz objekta.

Meteorna voda je zalila objekt v Štorah, na ulici Kozjanskega odreda. Vodo so iz objekta prečrpali gasilci PGD Štore. V Žalcu pa je zaradi močnega naliva voda ogrožala stanovanjsko hišo, posredovali so gasilci PGD Ložnica pri Žalcu, ki so s pomočjo protipoplavnih vreč preusmerili tok vode in tako preprečili zalitje hiše.