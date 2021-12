ANIMACIJA: Rumeno opozorilo: Zima bo pokazala svojo moč

Popoldan in predvsem ponoči se nam obeta burno vremensko dogajanje. Zapadlo bo do 30 cm snega, ponekod po državi se bo pojavljal žled. Povišana bo tudi gladina morja. Spremljajte vremensko napoved in se pripravite na morebitne težave, ki bi jih lahko s seboj prinesla sneg in žled, tako v prometu kot pri oskrbi z električno energijo.

Večer in noč na četrtek nam bosta prinesla zelo pestro vremensko dogajanje. Na vreme pri nas bo vplival ciklon, ki se bo ob dotoku mrzlega zraka poglobil nad Genovskim zalivom in se nato čez severni Jadran pomikal proti vzhodu. V bližini naših krajev se bosta srečevali dve zračni masi. V spodnjih plasteh ozračja se bo ob vzhodnih vetrovih zadrževal zelo hladen in vlažen zrak, višje pa bo iznad Sredozemlja dotekal toplejši zrak. Južno stran Alp bo proti večeru zajelo obilno sneženje, nad Jadranom pa bo pihal močan jugo, ki bo poskrbel za povišano plimovanje in valovanje morja. Nad morjem bodo nastajale tudi nevihte.

icon-expand Arso je za danes in jutri izdal oranžno opozorilo za večji del države. FOTO: Arso

Pri nas lahko prve padavine na zahodu države pričakujemo v popoldanskih urah, ko bo verjetno še dovolj hladno, da bo nekaj snežink priplesalo tudi v nižje dele Primorske. Zvečer se bodo padavine okrepile in razširile nad vso državo. Meja sneženja se bo dvigala. Glavnina padavin nas bo dosegla ponoči, ko se bo čez naše kraje naprej pomaknila topla, kmalu zatem pa še hladna fronta. V prvem delu noči bo sneg marsikje na Notranjskem, Dolenjskem in v Beli krajini vsaj prehodno prehajal v dež. V zatišnih legah bo nastajala poledica, ponekod tudi žled. V večjem delu Slovenije pa bo tudi ponoči snežilo.

Ker bo snežilo pri negativnih temperaturah, se bodo centimetri hitro nabirali. Najmočnejše sneženje bo ponoči zajelo kraje ob alpsko-dinarski pregradi, kjer lahko nad nadmorsko višino 700 metrov lokalno zapade tudi okoli pol metra snega. To pomeni, da bo skupna snežna odeja v višje ležečih alpskih dolinah že presegla višino enega metra. Veliko snega, okoli 30 centimetrov, bo najverjetneje zapadlo tudi v nižjih delih Gorenjske in severnega dela Notranjske. Kakšnih deset centimetrov manj ga bo v Ljubljanski kotlini, na Koroškem in Ribniško-Kočevskem. Precej dobro pa bo, kot vse kaže, zasnežilo tudi nižje lege vzhodne Slovenije, kjer bo do jutri zvečer, ko bodo padavine ponehale, predvidoma zapadlo od 10 do 20 centimetrov snega. Ker občutnejših otoplitev ni na vidiku, se bo snežna odeja obdržala kar nekaj časa.

Jutri zjutraj bodo padavine v zahodnem delu Slovenije večinoma ponehale – čez dan bodo tukaj nastale le še kratkotrajne krajevne plohe. Medtem se bo v vzhodni polovici Slovenije občasno sneženje nadaljevalo še do večera. Povišana gladina morja

icon-expand Poplavljanje morja FOTO: Jaka Vran

Na Agenciji RS za okolje (Arso) opozarjajo, da bo zvečer in v noči na četrtek povišana gladina morja. Morje se bo na najnižjih delih obale pričelo razlivati okoli 21. ure. V času najvišje gladine, med 22. in 1. uro, bo morje lahko poplavljalo nižje dele obale tudi v višini nad 30 cm. Povišana gladina morja bo sovpadala z valovanjem višine okoli 1 m. Morje se bo lahko na najnižjih delih obale razlivalo vse do zgodnjih jutranjih ur. Pripravite se na žled Vremenoslovci svarijo tudi pred žledom, ki se bo od danes zvečer do jutri zjutraj pojavljal na prehodu iz Primorske v Notranjsko. Uprava RS za zaščito in reševanje svetuje, da se pravočasno pripravite na morebiten pojav žleda. "Okoli stavbe odstranite suha drevesa oziroma oklestite veje, ki bi se pod težo žleda lahko zlomila. Ustrezno zavarujte tudi izpostavljene elemente. Pripravite pesek in sol za posipanje zaledenelih površin. Upoštevajte, da lahko pride do daljših prekinitev oskrbe z električno energijo in da je zaradi tega lahko motena ali prekinjena tudi oskrba s tekočo vodo in ogrevanje, onemogočeno je kuhanje, razsvetljava, priprava tople vode in podobno. Razmislite o možnostih priprave hrane in načinih ogrevanja, ki za delovanje ne potrebujejo električne energije, vendar pri tem poskrbite za požarno varnost."

icon-expand Žledolom FOTO: POP TV

Prav tako svetujejo, da ste zelo previdni pri hoji po zaledenelih poteh, med sprehodom v naravi pa bodite pozorni na pokanje vej in se izogibajte hoji pod drevesi. Prav tako svetujejo, da pod drevesi ne parkirate svojih avtomobilov. "Ne zadržujte se v bližini električnih daljnovodov, saj obstaja nevarnost trganja električnih kablov ter porušitve drogov in stebrov. Pretrganih kablov in drugih delov napeljav se ne dotikajte, saj so lahko še pod napetostjo. Ob izpadu električne energije ne odpirajte hladilnikov in zamrzovalnikov. Po vrnitvi električne energije preverite ustreznost živil. Za razsvetljavo uporabite baterijske svetilke," še svetujejo. Na pot se odpravite le, če je nujno Prometnoinformacijski center vsem voznikom svetuje, da se na pot odpravijo dobro pripravljeni, upoštevati pa morajo tudi, da bodo za isto pot potrebovali precej več časa kot v idealnih razmerah. Daljša bo zavorna pot, na cestah pa bodo srečevali tudi posipne in plužne skupine. "Prilagodite hitrost vožnje glede na stanje vozišča. Povečajte varnostno razdaljo. Zavirajte narahlo in postopno, vozite enakomerno, brez sunkovitega spreminjanja smeri vožnje in brez premočnega pospeševanja in premočnega zaviranja," opozarjajo. V primeru zanašanja vozila pritisnite stopalko sklopke, ne zavirajte, z volanom mirno popravljajte smer vožnje v smeri reševanja. Ko se vozilo umiri, popustite sklopko in previdno nadaljujte vožnjo, opozarjajo in dodajajo, da je ob preveliki hitrosti takšen manever zelo težko uspešno izvesti.

icon-expand Preden se odpravite na pot, očistite vozilo. FOTO: Shutterstock

Kot še opozarjajo, mora biti vozilo pred vožnjo očiščeno snega in ledu, še posebej stekla in luči zaradi boljše vidljivosti. Zaradi neočiščenega vozila vas sicer lahko doleti tudi kazen v višini 200 evrov. Nevarnost snežnih plazov Nad gozdno mejo je nevarnost snežnih plazov znatna, 3. stopnje, nižje pa večinoma zmerna, 2. stopnje. Zlasti nevarna so mesta z napihanim snegom, ki so zaradi vetra spremenljive smeri na vseh straneh. Klože je ponekod prekril sneg, zato je nevarnost težko prepoznati. Predvsem na mestih, kjer je novega snega manj, lahko že pod manjšo obremenitvijo sprožite snežni plaz kložastega snega. Nevarna so strma pobočja, kjer se lahko še vedno sproži kakšen manjši plaz suhega snega. Zlasti to velja za področja, kjer je sneg padel na tršo, skorjasto podlago. Zaradi obilnejšega sneženja in vetra se bodo razmere danes hitro spreminjale

icon-expand Snežni plaz FOTO: Shutterstock