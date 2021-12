Otoplitve ni na vidiku, zato se bo snežna odeja obdržala kar nekaj časa

Po podatkih ARSO je v Logatcu do sedme ure zjutraj zapadlo 30 centimetrov snega, le tri centimetre manj so ga izmerili na Vrhniki. V Ljubljani je snega okoli 15 centimetrov. Prav toliko so ga namerili tudi na Kočevskem in Koroškem. Manj snega je zapadlo na vzhodu Slovenije, kjer je začelo močneje snežiti šele v zgodnjih jutranjih urah, pojasnjuje Nosan. Tam je snežna odeja visoka od pet do 15 centimetrov, vseeno pa sneg prav tam trenutno povzroča največ težav na cestah.