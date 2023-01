Večji padavinski dogodek: bo res pobelilo nižine?

Kot napoveduje naš hišni prognostik Rok Nosan , se napovedi sicer še nekoliko spreminjajo. Na to, koliko snega bo zapadlo, vplivajo številni dejavniki. Kot pojasnjuje, je najpomembnejša seveda temperatura. Tako je pri temperaturi pol stopinje pod ničlo učinek sneženja povsem drugačen kot pri temperaturi pol stopinje nad ničlo.

V prvem primeru lahko v odvisnosti od intenzitete padavin zapade tudi dvakrat ali celo trikrat več snega. In povsem lahko se zgodi, da bo po nižinah za debelejšo snežno odejo tudi tokrat zmanjkala le kakšna stopinja. Kot pravi, ima sploh Pomurje bolj malo možnosti, medtem ko v Ljubljani bi lahko zapadlo od 5 do 10 cm, s tem, da se sneg ne bo obdržal, ker bodo temperature kar konkretno v plusu.

Da so zaradi podnebnih sprememb zime po nižinah vse bolj skromne s snegom, verjetno ni potrebno posebej poudarjati: "V Ljubljani sta od prvega decembra do danes zapadla le dva centimetra snega, v zadnjih petih letih pa skupno 173 centimetrov, ali v povprečju 35 centimetrov na sezono. To je skoraj štirikrat manj od običajne zime v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je v povprečju zapadlo 123 centimetrov snega," je še spomnil Nosan.