Čaka nas daljše obdobje hladnega vremena: 'Treba bo spet zakuriti peči'

Napovedi vremenoslovcev so se uresničile, Slovenijo je v torek pobelil sneg. Če smo še pred kratkim poročali o novem vročinskem rekordu, ko so se temperature v nekaterih slovenskih mestih povzpele tudi do 30 stopinj, smo bili priča aprilskemu snegu. Meteorolog Brane Gregorčič pojasnjuje, kako se je zgodil takšen vremenski preobrat s 30 stopinj in kopanja v morju do ene stopinje in snega. Kako dolgo bo takšno mrzlo vreme še vztrajalo?