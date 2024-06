Na Kredarici izdelali snežaka, a junija je bilo pri nas še hladneje

Vreme ni nič kaj poletno in iz omar smo morali znova potegniti topla oblačila. V visokogorju so dobili celo novo pošiljko snega tako, da so na Kredarici izdelali snežaka. A pred 50 leti je bilo junija še hladneje – takrat so v večjem delu države termometri kazali pod 10 stopinj Celzija. In kdaj bo spet toplo? Vremenoslovci napovedujejo, da se poletje vrača že kmalu.

"Poletja ne bo, poletja ne bo, izginilo bo," je nekoč prepeval Miran Rudan. In mnogi se ob kislem vremenu, ki nas spremlja že več tednov, sprašujejo, ali je pesem morda preroška. Dež, oblaki in veter so stalnica že več tednov. Zdaj pa se je še konkretno ohladilo, v visokogorje se je celo vrnila zima. Na naši najvišji vremenski postaji na Kredarici namreč sneži. Zaposleni na postaji pa so iz novega mokrega snega izdelali snežaka, ki ga lahko opazujemo tudi na spletni kameri.

Nad našimi kraji se še vedno zadržuje vremenska fronta. Vremenoslovci za danes še napovedujejo pretežno oblačno vreme s krajevnimi padavinami, v južni polovici Slovenije so možne nevihte. Prehodno bo ponekod zapihal severni veter. Proti večeru se bo od severozahoda jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem ob šibki burji okoli 22 stopinj Celzija. Še bolj sveže pa bo petkovo jutro, ko bo temperatura bo v večjem delu države od 7 do 12, v alpskih dolinah in v mraziščih pa le od 1 do 5 stopinj Celzija.

Dolgoletna povprečna temperatura za sredino junija je okoli 19 stopinj Celzija. Na Arso so spomnili, da so pred desetletji v juniju zabeležili še bistveno izrazitejše ohladitve. 10. junija 1974 je bilo ob 14. uri v večjem delu Slovenije pod 10 stopinj Celzija, V Ratečah je bilo le 2 stopinji Celzija, naslednje jutro pa je celo snežilo. Snežilo je tudi na Vojskem, Jezerskem in v Bohinju.

Stanje rek po državi Sava, Drava in Mura ter reke v alpskem svetu severozahodne Slovenije, na Vipavskem in deloma v porečju Ljubljanice še ohranjajo veliko vodnatost, poroča Agencija za okolje (Arso). Drugod je vodnatost večinoma srednja. Pretoki Drave, Save v spodnjem toku in rek na severozahodu države so ustaljeni, drugod pa se že zmanjšujejo. Drava, Mura v spodnjem toku in Ljubljanica na Ljubljanskem barju se trenutno še razlivajo v manjšem obsegu.

Jutranja temperatura večine rek je trenutno med 9 in 15 stopinj Celzija, morje pa se je ohladilo na 20 stopinj Celzija.

Ob tem pa na Arsu opozarjajo, da bodo popoldne reke, zlasti v južni in osrednji Sloveniji ponovno narasle, posamezne bodo prehodno dosegle velike pretoke. Ob krajevno močnejših padavinah lahko na teh območjih hitro narastejo posamezni hudourniških vodotoki. Mura bo danes po napovedih hidrologov upadala, v spodnjem toku pa se bo sprva še razlivala. Drava bo v petek zjutraj začela upadati, a se do sredine dneva na izpostavljenih mestih še vedno lahko razliva v manjšem obsegu. Kolpa in Krka bosta v petek čez dan v spodnjem toku bosta še naraščali in lahko dosegali tudi velike pretoke, Sava in Ljubljanica pa bosta velike pretoke ohranjali. Druge reke bodo v petek že upadale. V soboto bodo vse reke upadale, prevladovala bo srednja vodnatost rek. Kdaj bo spet toplo? Jutri bo delno jasno, popoldne se bo oblačnost od zahoda nekoliko povečala. Zjutraj bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, ob morju okoli 12, najvišje dnevne pa od 19 do 25 stopinj Celzija.

