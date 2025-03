Rumeno opozorilo za veter: kakšno vreme bo v Planici?

Zmerno do pretežno oblačno bo, več jasnine bo na zahodu in severu. Predvsem v južnih krajih bo občasno rahlo deževalo. Krepil se bo severovzhodni veter, na Primorskem bo pihala zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem do 19 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. Ta je izdala rumeno opozorilo zaradi vetra za vso državo. Kaj pa se obeta v Planici?