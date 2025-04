Po sončni soboti prihaja občutnejša ohladitev

Popoldne bo pretežno jasno. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 17 do 22 stopinj Celzija, piše Agencija RS za okolje (Arso).

Jutri bo prevladovalo sončno vreme, proti večeru pa se bo oblačnost od severa povečala. Jutranje temperature bodo od 2 do 5, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 0, najvišje dnevne pa od 19 do 23 stopinj Celzija.