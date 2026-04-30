Petkovo jutro bo zimsko, praznični vikend bo toplejši

Kot so zapisali na Arsu, so včerajšnje padavine v večjem delu Slovenije vsaj nekoliko omilile sušne razmere. Večinoma je padlo od 10 do 15 mm padavin, izjemi sta le severovzhod in jugozahod države, kjer je bilo dežja le za vzorec.

Ponoči se je na Primorskem okrepila burja, najmočnejši sunek pa so izmerili v Podnanosu (128 km/h). Burja bo čez dan sicer postopno slabela.

Zbudili smo se v hladno četrkovo jutro, temperature so se marsikje že približale ledišču. Tudi jutri zjutraj se bo ob mirni in jasni noči temperatura spustila pod ledišče, zato bo slana v notranjosti Slovenije zelo verjetna.