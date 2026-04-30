Slovenija

Petkovo jutro bo zimsko, praznični vikend bo toplejši

Ljubljana, 30. 04. 2026 12.22 pred 12 minutami 1 min branja 0

M.S.
Slana

Hladna fronta, ki je v sredo vplivala na vreme pri nas, se je že pomaknila nad osrednji Balkan, k nam pa od severovzhoda doteka hladnejši in postopno bolj suh zrak. V prihodnjih dneh nas tako čaka večinoma jasno vreme, popoldanske temperature pa bodo iz dneva v dan višje.

Kot so zapisali na Arsu, so včerajšnje padavine v večjem delu Slovenije vsaj nekoliko omilile sušne razmere. Večinoma je padlo od 10 do 15 mm padavin, izjemi sta le severovzhod in jugozahod države, kjer je bilo dežja le za vzorec.

Ponoči se je na Primorskem okrepila burja, najmočnejši sunek pa so izmerili v Podnanosu (128 km/h). Burja bo čez dan sicer postopno slabela.

Zbudili smo se v hladno četrkovo jutro, temperature so se marsikje že približale ledišču. Tudi jutri zjutraj se bo ob mirni in jasni noči temperatura spustila pod ledišče, zato bo slana v notranjosti Slovenije zelo verjetna.

Verjetnost za padavine v prihodnjih dneh
FOTO: Arso

"Ob mirnem in jasnem ozračju je lahko temperatura pri tleh tudi 3 do 4 C nižja od tiste, ki jo izmerimo v vremenski hišici na višini dveh metrov nad tlemi," so pojasnili na Arsu.

Bodo pa v prihodnjih dneh višje popoldanske temperature. Najtopleje bo predvidoma v nedeljo in ponedeljek, ko se bo najvišja dnevna temperatura ponekod lahko dvignila tudi do 25 stopinj.

"Po trenutnih modelskih izračunih se od torka naprej verjetnost za padavine poveča. Suhemu obdobju bi lahko sledilo obdobje spremenljivega vremena s padavinami, pogostejšimi v zahodnih krajih," napovedujejo na Arsu.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

To otroka najhitreje nauči upravljanja z denarjem
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Preprosti prigrizki, ki navdušijo otroke
Nasveti fizioterapevtke za pravilen razvoj dojenčka
Videti je bila kot prava egipčanska boginja sodobnega časa
Dnevni horoskop: Raki ne skrivajo čustev, tehtnice morajo postaviti meje
Znana Hrvatica izgubila 13 kilogramov
Po osmih letih razkrila, kaj jo je gnalo naprej
Zdravnik opozarja: Nevaren kožni simptom med pitjem alkohola, ki ga ne smete ignorirati
Telo jo je opozorilo na raka ob pitju alkohola na prvem zmenku z bodočim možem
Kako pravilno izvesti sklece
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
Primerjava stroškov: Je Hrvaška predraga za povprečnega turista?
Brez kreditov do milijonov: Finančni recept legendarne pevke
Pozabite na draga potovanja: Moldavija vas bo povsem očarala
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Vsi so gledali isto stvar: žena nogometaša navdušila s postavo
Zakaj se v starih stavbah počutimo nelagodno? Znanost razkriva razlog
Iz enega soda nafte nastane več, kot si mislite – skoraj vse uporabljamo vsak dan
Najlepše obalno mesto na svetu: Nahaja se pri naših sosedih
Prvomajski kresovi: nevarna past za ježke in druge male živali
Ta majhna žival lahko resno zastrupi vašega psa
Čiščenje preprog: kako jo osvežiti in globinsko očistiti?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
7 idej za mini sladice, popolne za piknike in zabave
Odlične jedi za popestritev prvomajskih praznikov
Hiter zajtrk, ki poskrbi za energijo in stabilen krvni sladkor
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sovjetske kavbojke
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
