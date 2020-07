Gasilci črpali vodo iz stanovanjskih objektov, pokrili nekaj streh in odstranjevali podrta drevesa

V petek popoldan so padavine zajele večji del Slovenije, nevihte z nalivi in močnim vetrom pa so se nadaljevale tudi ponoči in težave povzročale predvsem v SV Sloveniji, kjer je padlo veliko padavine, a ne toliko, kot so kazali izračuni meteoroloških modelov. Marsikje drugod je bilo dežja le za vzorec, piše Vreme 24/7.

26 gasilskih enot je posredovalo v 40 intervencijah

Ponoči so neurja prizadela predvsem občine Duplek, Markovci, Mozirje, Podvelka, Slovenj Gradec, Ivančna Gorica, Ljutomer, Središče ob Dravi, Šmartno ob Paki, Velenje, Polzela, Prevalje, Selnica ob Dravi, Šoštanj, Žalec, Braslovče, Majšperk, Maribor, Muta in Postojna. 26 gasilskih enot je posredovalo v 40 intervencijah. Predvsem so iz stanovanjskih in drugih objektov črpali meteorno vodo, zaradi močnega vetra pa so pokrili nekaj streh in odstranili nekaj podrtih dreves, sporoča Uprava za zaščito in reševanje.

V občini Braslovče je meteorna voda zalila več objektov, posredovali so gasilci PGD Letuš in PGD Gomilsko, ki so izčrpali meteorno vodo iz poplavljenih objektov. Močnejše padavine so zajele tudi občino Podvelka. Na Spodnji Kapli so posredovali gasilci PGD Kapla na Kozjaku, kjer je meteorna voda ogrožala več stanovanjskih objektov. Očistili so naplavine izpred objektov ter s protipoplavnimi vrečami so zaščitili en objekt.

V Zabovcih je v večernih urah veter razkril del strehe stanovanjske hiše. Gasilci PGD Zabovci so streho prekrili s folijo.

V Javniku so gasilci PGD Ožbalt pregledali prevoznost ceste Javnik - Kapla na Kozjaku, kjer je hudournik odnesel del ceste do dveh stanovanjskih objektov. Delavci cestnega podjetja Pomgrad so zagotovili delno prevoznost ceste Gradišče - Kapla na Kozjaku.

Ob 20.22 so močnejše padavine zajele občino Slovenj Gradec. V Podgorju so meteorne vode zalile gospodarski objekt. Posredovali so gasilci PGD Podgorje, ki so vodo izčrpali.

Na območju občine Šmartno ob Paki se je okoli 19. ure v petek zvečer razbesnelo neurje z močnim nalivom. Gasilci PGD Šmartno ob Paki in Paška vas so iz stanovanjskih objekov izčrpali vodo in postavili protipoplavne vreče.

Danes zjutraj in dopoldne bo še večinoma oblačno, na zahodu se bo pričelo delno jasniti. V vzhodni Sloveniji pa bo še vedno deževalo. Popoldne se bo od zahoda postopno delno zjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija, napoveduje Arso.