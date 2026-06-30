Jug države 'obarvan' rdeče, zvečer možne nevihte z nalivi, tudi točo

Do vključno srede bo po nižinah še velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso). Za jugozahodno, osrednjo in jugovzhodno Slovenijo je za danes in jutri tako v veljavi najvišje (rdeče) vremensko opozorilo.

Rdeče vremensko opozorilo FOTO: Arso

Severovzhod in severozahod sta medtem 'obarvana' oranžno, velja pa za zahodno polovico države tudi opozorilo pred nevihtami. Predvsem na Primorskem in v osrednji Sloveniji se proti večeru namreč lahko znova razvijejo krajevne vročinske nevihte, ki jih bodo spremljali močni nalivi, lokalno pa ni izključena niti manjša toča. V popoldanskih in večernih urah bo na tem območju na voljo nekoliko več vlage, kar bo ugodno za razvoj konvekcije, piše portal Neurje.si.

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Zaradi velike pregretosti ozračja je sicer že včeraj nastalo nekaj vročinskih neviht, ki jih ponekod lahko pričakujemo tudi danes popoldne, napoveduje tudi Arso. Našim krajem se medtem postopno približuje hladna fronta. Ta se zaenkrat še zadržuje severno od Alp, jutri v večernem času pa bo dosegla tudi Slovenijo. Tudi jutri bo dnevna temperatura med 32 in 37 stopinj Celzija. Že zgodaj popoldne bodo v hribovitem svetu nastale prve predfrontalne nevihte, nevihtna aktivnost se bo povečala v večernem času in se ponekod (predvsem na Primorskem) nadaljevala tudi v noč na četrtek.

Jutri zvečer nas bo prešla hladna fronta. FOTO: Shutterstock

"Višinska dolina hladnega zraka se bo jutri popoldne nad Alpami razcepila na dva dela. Prvi se bo pomikal proti jugu (nad severno Italijo), drugi pa bo ostal nekoliko severno od nas. Tako bodo višinski vetrovi nad nami razmeroma šibki, pa tudi ohladitev v višinah bo komaj zaznavna. Proti večeru se bo okrepil severovzhodni veter v spodnjih slojih ozračja. Nevihte bodo predvidoma nastajale predvsem ob frontalni površini zaradi dviganj, ki jih bo povzročal dotok nekoliko hladnejšega zraka od severovzhoda," pravijo vremenoslovci pri Arso. Kot dodajajo, razmere za nastanek krajevnih neurij predvidoma ne bodo tako zaostrene, kot bi bile, če se višinska dolina ne bi ravno nad našim območjem razdelila v dva dela. "Seveda lahko ob začetku procesa, predvsem popoldne in zgodaj zvečer, nastane tudi kakšna močnejša nevihta, a nato se bo ozračje (predvsem v notranjosti) postopno stabiliziralo in nevihtni nalivi bodo prešli v bolj enakomeren dež." Stopnja opozorila pred nevihtami za sredo ostaja rumena za vso državo, ni pa izključena možnost sprememb skladno z novimi modelskimi izračuni. Hladna fronta nam bo prinesla zamenjavo zračnih mas in tako bo od četrtka do nedelje temperatura dokaj prijetna. Zjutraj bo večinoma okoli 15, popoldne pa od 25 do 30 stopinj Celzija.