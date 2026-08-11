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Slovenija

V prihodnjem tednu konec najhujše vročine

Ljubljana, 11. 08. 2026 08.49 pred 4 urami 3 min branja 60

Avtor:
M.S. STA
Vročinski val

Ponoči bo Slovenijo prešla oslabljena hladna fronta, a ta obilnejših padavin še ne bo prinesla. Temperature se bodo sicer nekoliko znižale, a bo še naprej razmeroma vroče. Bolj optimistične so napovedi za prihodnji teden, ko se bo po besedah meteorologa Braneta Gregorčiča zaključilo obdobje najhujše vročine.

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Kot je na novinarski konferenci povedal meteorolog Brane Gregorčič, so na Arsu v zadnjem tednu julija in prvem tednu avgusta zabeležili "enega najbolj izrazitih, če ne celo najbolj izrazit vročinski val v zgodovini meritev". Predvsem je izstopalo veliko število zaporednih dni s temperaturo nad 35 stopinj Celzija.

V naslednjih dneh bo vročina nekoliko popustila, temperature se bodo gibale 'le' okoli 30 stopinj Celzija. Na Primorskem bo medtem še naprej vroče s temperaturami do 35 stopinj Celzija.

Po besedah Gregorčiča smo v zadnjih 30 dneh zabeležili le od 20 do 50 odstotkov povprečne količine padavin za ta čas, ponekod po Sloveniji v tem obdobju sploh ni deževalo.

Izgledi so zmerno optimistični, pravi Gregorčič, a šele po 16. avgustu. Danes bo sicer nastalo nekaj neviht, ki pa še ne bodo olajšale sušnih razmer. Od srede do nedelje nas čaka suho in sončno vreme s temperaturami do 30 stopinj Celzija. Jutra bodo sveža, namerili bomo le okoli 15 stopinj.

Od nedelje pa se obeta sprememba smeri vetra, s tem pa bo k nam dotekal bolj vlažen in hladnejši zrak, verjetnost padavin pa se bo precej povečala. "Vse kaže, da bomo nekje v prihodnjem tednu zaključili obdobje najhujše vročine," je dodal.

Vročina bo popustila
Vročina bo popustila
FOTO: Bobo

Zaradi suše kljub nekoliko nižjim temperaturam za zdaj še ostaja velika požarna ogroženost naravnega okolja, v delu Primorske pa zelo velika.

Slabe hidrološke razmere

Hidrolog Janez Polajnar je v nadaljevanju predstavil stanje površinskih in podzemnih voda. Kot je dejal, so letošnje sušne razmere četrte najhujše v zgodovini meritev. Podobne razmere smo imeli tudi leta 2022 in leta 2003.

V strugah slovenskih rek se pretaka le med 30 in 50 odstotkov vode, kot bi se sicer pretakalo v začetku avgusta. Najbolj prizadete reke so Mura, Ljubljanica, Sava in Soča.

"Posebnost letošnjih razmer je ta, da so se združili tako nizkovodne razmere kot izjemno dolgotrajni vročinski valovi. Takšne kombinacije še nismo imeli," je povedal.

Polajnar je opozoril tudi na izjemno visoke temperature rek. Povprečna temperatura Save v spodnjem toku je denimo prek 27 stopinj Celzija. Po anomalijah pa izstopa reka Soča, ki sicer velja za eno najhladnejših rek v poletnem času, a ima zdaj srednjo dnevno temperaturo višjo od 15 stopinj Celzija. "Tako visoke temperature na reki Soči do zdaj še nismo izmerili," je podčrtal Polajnar.

Slovenske reke imajo zelo nizek vodostaj
Slovenske reke imajo zelo nizek vodostaj
FOTO: Bobo

Podobne nizkovodne razmere kot na vodotokih pristojni beležijo tudi na podzemnih vodah. Tako se podzemne vode v medzrnskih in kraških vodonosnikih stalno znižujejo, kraški izviri so vse manj vodnati. Te nizkovodne razmere v podzemnih vodah na agenciji za okolje po intenzivnosti ocenjujejo nekje na šesto mesto do zdaj. Najbolj sušne razmere podzemnih voda beležijo na območjih Bovškega, Koroške, Dolenjske in Kočevskega ter na območju Obale.

V prihodnjih dneh se sicer obeta nekaj osvežitve ter v naslednjem tednu nekaj padavin. A te padavine po Polajnarjevi oceni ne bodo zadostovale za bistveno izboljšanje nizkovodnih razmer v podzemnih vodah, upanje pa ostaja, da bodo izboljšale razmere na površinskih vodah. Za izboljšanje razmer na površinskih vodotokih bi potrebovali 100 in več milimetrov padavin vsaj v 24 urah ali v obdobju nekaj dni. Da bi se izboljšale razmere na podzemnih vodah, pa bi moralo biti to obdobje še daljše.

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KOMENTARJI60

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PomisliNaSonce
11. 08. 2026 16.16
Po 5.avgustu smo vstopili v tritedensko hladnješe obdobje in pol je rado 20 dni mal čudno ko bomo že vsaj 10 dni spet v toplejšem obdobju in bo po 1.septembru spet toplo, po 10.septembru pa zna polarni val vse do Grčije potegnt in potem padavine ko gremo proti toplejšemu obdobju. Toplejše bo po 15.septembru spet tja do 7.oktobra. S tem da se bo po 1.oktobru že 3 tedensko hladnješe obdojbe začelo vzpostavlat...
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0 0
Senzor
11. 08. 2026 15.11
Ali je kopanje na kopališčih v burkiniju, sodobna umetnost.??? Vprašanje za Vrečkovo, Goloba, Fajonko, Sukičko, Hana in ostale pristaše nezakonitega priseljevanja.
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+2
2 0
Nace Štremljasti
11. 08. 2026 14.08
sprašujemo farje zakaj ne organizirajo procesije za dež,aja nimajo samo oni merilca zračnega pritiska tako kot včasih pa so na****li ljudi da so hodili po procesijah,dajali denar pa je deževalo sedaj je drugače,vsi vedo več ter je to s procesijami ter goljufanjem padlo v vodo,sramota ane,ampak določeni še verjamejo ter take podpirajo v cerkvi,bo vsaj nekaj ane
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+0
5 5
Vakalunga
11. 08. 2026 14.21
Danes to delajo OBČINE nič n vprašajo samo računajo deževnico, njeno čiščenje, omrežnino in odvodnjavanje )) Temu se reče pa demokratičen ROP in nihče se ne buni..najbolj smešno je ko to računajo še sedaj, ko še padavin ni..Te barabe pa te še prepričujejo da dober za tebe..in sindikat jih podpira..
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+2
3 1
Morgoth
11. 08. 2026 16.00
Te new age čirule čarule pa šamanstvo so v domeni levakov!😉
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0 0
Vakalunga
11. 08. 2026 13.38
Vsak normalen človek tudi brez izobrazbe ve, da je po 15. Avgustu in dežju konec poletja, ta ARSO je že prav nasilen in največji paničar in hujskač naroda...Sram naj jih bo panika, ko je toplo panika ko 5 snežink pozimi, panika ko je par kapelj dežja in panika ko je 36 stopinj poleti kar je normalno.
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+0
5 5
Podlesničar
11. 08. 2026 14.36
Vsak normalen človek tudi brez izobrazbe ve, da taki vročinski valovi niso normalni.
Odgovori
+2
3 1
brabusednet
11. 08. 2026 13.06
To bom še videli vaše napovedi so bolj loterija.
Odgovori
+2
3 1
jank
11. 08. 2026 13.04
Podgoršek, šef kmetijske zbornice je danes ponovno dokazal, da mu je glavna skrb za vlado, ki ji je potrebno dati mir. O materialnih težavah kmetov in o nujni pomoči države pa ni zmogel niti besede.
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-1
4 5
Morgoth
11. 08. 2026 13.44
Kletar, tule je o vremenu...
Odgovori
+1
5 4
antirepresija
11. 08. 2026 12.57
Ce bo konec vrocine, lahko pricakujemo vlado v senci, da se spet pojavi na sceni :D Ojej.
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+5
6 1
patogen
11. 08. 2026 12.53
Ni problem vročina, problem je voda.
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+1
4 3
ReAnDa
11. 08. 2026 12.50
El nino je še na vratih.
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-2
0 2
Diavolo 666
11. 08. 2026 12.40
Bravo kopališče Mariborski otok 🙏
Odgovori
+12
15 3
SpamEx
11. 08. 2026 12.36
po 15 avgustu nad 33 res ni za pričakovati
Odgovori
+8
9 1
DOVOLJ
11. 08. 2026 12.33
Zakaj se poroča, ce se hoče islamski invazijec kopat v bazenu v svoji halji, kot da je to nekaj popolnoma normalnega in da bi moral to mi Slovenci mirno požreti spet? Pa kaj mislijo da so ti Islamisti, da se jim bomo klanjal na lastni zemlji a pomično izdajalskih levicarjev pa njihovih izdajalskih blesavih človekovih pravic?? Tisti moment ko bom zagledal eno burko v bazenu, se grem oblect v kratko majico, hlače, stunfi in vrzt v bazen. Seveda bom vse to posnel in ce mi bo kdorkoli kej rekel, se bom zagovarjal če ona loh, potem tudi jaz, ali pa gre spet za dvojne vatle in gnusno diskriminacijo! Me zanima kaj se bo iz tem doseglo.
Odgovori
+12
15 3
Glavni Baja 3
11. 08. 2026 12.52
kdaj boste slo udarili po mizi in rekli: dovolj je tega! 😁
Odgovori
+2
3 1
Morgoth
11. 08. 2026 13.32
Dajmo tem islamistom kazat kazalec v tla - obratno kakor oni kažejo. 😁
Odgovori
+5
5 0
Stajerc22
11. 08. 2026 12.18
izrael nima druge kot razsoljevanje morja in jim to laufa v nulo!
Odgovori
-4
2 6
boslo
11. 08. 2026 12.40
Kako? Če pa št. prebivalstva v Gazi raste...
Odgovori
+4
4 0
libido
11. 08. 2026 12.17
tile vročinski vali naj bi bili posledica vdora afriških mas...je to posledica spremenjenega vedenja zračnih mas, ali dejanskega segrevanja ozračja?...se afriška celina tudi tako pospešeno segreva kot evropska?... samo laično razmišljanje...
Odgovori
+1
2 1
spaceair
11. 08. 2026 12.11
638 – omenjena je katastrofalna suša; pridelki naj bi bili popolnoma uničeni, izviri so presahnili. 1000 – zgodovinski viri govorijo o tako hudi suši, da so velike reke povsem presahnile. 1132 – še posebej zanimivo: v virih je zapisano, da sta Drava in Mura presahnili. To je eden najbolj ekstremnih opisov suše na območju današnje Slovenije.
Odgovori
+3
4 1
flojdi
11. 08. 2026 15.29
..najprej 400..pol 100.. .ce bodo letos vse usahnile???potlej bodo spet cez koliko.. Da ne bo ze naslednje leto isto
Odgovori
0 0
Anion6anion
11. 08. 2026 12.09
A to resno ali spet ugibanje iz kavne usedline?
Odgovori
+0
3 3
spaceair
11. 08. 2026 12.18
vprašaj jih ko bo dež nazaj kot vsako leto do sedaj
Odgovori
+0
1 1
Belbog
11. 08. 2026 12.07
Kaj bo sedaj biil gates in njegovi hazari pa uporavičeno, zahtevali depopulacijo ljudi, haha, ni vode, no ja v raznih pralnicah je je pa na pretek, haha..
Odgovori
+2
4 2
300 let do specialista
11. 08. 2026 12.01
Pozimi bo verjetno sneg, se kaj govori o tem? Te podnebne spremebe pa niso od muh😄
Odgovori
+3
5 2
Bassettt
11. 08. 2026 11.49
Ne, to ni "samo vroče poletje", ko se poleg tega voda morja že teden dni zadržuje na 30ih stopinjah. Dodajam dober nasvet glede vremena: poštudirate ga iz strani neba in opazovanja direktno nad vašo lokacijo, kjer živite, potem bo tole zagotovo bolj držalo od vseh ostalih napovedi. preverjeno že desetletje plus ;)
Odgovori
+6
7 1
Trembalajek
11. 08. 2026 11.44
Prepovedana je nenamenska uporaba pitne vode. Sem kupil cisterno za deževnico, a streha suha kot poper že vse poletje. Izvrtal vrtino za vodnjak, pa je podtalnica skrivnostno izginila. Z vodno črpalko ne pridem niti do potoka, me že okoljevarstveniki preganjajo. Edino upanje mi je še kozmični dež. Pogled na vrt mi vzame vso voljo do vegetarijanstva. Se bom usmeril na meso, ker ga bo v kratkem menda v izobilju in se bo edino pocenilo.
Odgovori
+9
12 3
Cmrlj3
11. 08. 2026 11.58
Ampak veš, proizvodnja mesa je največji porabnik vode med hrano. Tako da, če ne bo dežja in bo še naprej suša, bo mesa manj, ne več..
Odgovori
-1
3 4
libido
11. 08. 2026 12.12
bomo pa jedli posušeno meso posušenih krav...(samo hec)...
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+6
7 1
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