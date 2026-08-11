V prihodnjem tednu konec najhujše vročine

Kot je na novinarski konferenci povedal meteorolog Brane Gregorčič, so na Arsu v zadnjem tednu julija in prvem tednu avgusta zabeležili "enega najbolj izrazitih, če ne celo najbolj izrazit vročinski val v zgodovini meritev". Predvsem je izstopalo veliko število zaporednih dni s temperaturo nad 35 stopinj Celzija.

V naslednjih dneh bo vročina nekoliko popustila, temperature se bodo gibale 'le' okoli 30 stopinj Celzija. Na Primorskem bo medtem še naprej vroče s temperaturami do 35 stopinj Celzija.

Po besedah Gregorčiča smo v zadnjih 30 dneh zabeležili le od 20 do 50 odstotkov povprečne količine padavin za ta čas, ponekod po Sloveniji v tem obdobju sploh ni deževalo.

Izgledi so zmerno optimistični, pravi Gregorčič, a šele po 16. avgustu. Danes bo sicer nastalo nekaj neviht, ki pa še ne bodo olajšale sušnih razmer. Od srede do nedelje nas čaka suho in sončno vreme s temperaturami do 30 stopinj Celzija. Jutra bodo sveža, namerili bomo le okoli 15 stopinj.

Od nedelje pa se obeta sprememba smeri vetra, s tem pa bo k nam dotekal bolj vlažen in hladnejši zrak, verjetnost padavin pa se bo precej povečala. "Vse kaže, da bomo nekje v prihodnjem tednu zaključili obdobje najhujše vročine," je dodal.