Neurja zajela Slovenijo, v okolici Ljubljane padala debela toča

Predele Slovenije so zajela lokalna neurja z močnimi nalivi. Močno neurje je med drugim zajelo Prevalje, Ravne na Koroškem in Mežico, toča je klestila v okolici Ljubljane, Mengšu, Komendi in Domžalah, od koder poročajo tudi o vetrolomu. Lokalni gasilci so že na delu.

Iznad Avstrije je nad Slovenijo prišlo neurje, ki prinaša močne nalive, točo in močne sunke vetra. Najbolj burno dogajanje se zvečer in v prvem delu noči pričakuje nad Gorenjsko in Koroško, kjer lahko ob krajevnih nalivih s točo močneje narastejo in poplavijo manjši vodotoki in hudourniki, sprožijo se lahko tudi zemeljski plazovi. Agencija RS za okolje je za severovzhodni in severozahodni del Slovenij razglasila oranžni alarm zaradi možnih močnejših krajevnih neviht.

Močno neurje je med drugim zajelo občini Prevalje, Ravne na Koroškem in Mežico, na delu so lokalni gasilci. Debelejša toča je že klestila v Domžalah, Mengšu, padala naj bi tudi na območju Komende. Uprava za zaščito in reševanje poročajo tudi o hudem vetrolomu v Domžalah.

Vzrok za krajevna neurja je hladna fronta, ki se čez Srednjo Evropo pomika proti vzhodu in je s svojim obrobjem dosegla tudi naše kraje. Zaradi vpliva fronte je nad našimi kraji prisotno vetrovno striženje, ki je skupaj z veliko pregretostjo ozračja glavni krivec za burno vremensko dogajanje.

