V Črnomlju –4, v Kopru 17 stopinj Celzija. Za zahod države razglašeno oranžno opozorilo

Arso je za zahodni del države izdal oranžno opozorilo zaradi napovedanih močnih padavin in nevarnosti snežnih plazov, mogoči so tudi zemeljski plazovi. Že drugo noč zapored je morje poplavljalo obalo, zaradi okrepljenega juga bi lahko občasno poplavljalo tudi danes čez dan. V jutranjih urah je bila po Sloveniji precej nenavadna temperaturna slika, v Črnomlju so tako izmerili štiri stopinje pod ničlo, v Portorožu pa kar 14 stopinj Celzija.

Oranžno opozorilo zaradi močnih padavin in nevarnosti snežnih plazov Agencija RS za okolje je za danes za severozahod Slovenije izdala oranžno vremensko opozorilo zaradi napovedanega močnega deževja in velike nevarnosti snežnih plazov. Zaradi močnega deževja je za danes izdano oranžno vremensko opozorilo tudi za jugozahod države.

Kot opozarjajo na Arsu, lahko vodotoki na območju, za katero je izdano oranžno vremensko opozorilo, poplavljajo ob strugah na območju pogostih poplav. Verjetne so tudi motnje v prometu in pri oskrbi z električno energijo in pitno vodo. Nevarnost zemeljskih plazov Zemeljski plazovi so možni prav zaradi napovedanih povečanih količin padavin, predvsem v zahodnem delu Slovenije, opozarja tudi Geološki zavod Slovenije. Verjetnost zemeljskih plazov se bo povečevala sorazmerno s količino padavin. "Prebivalci teh območij in lokacij, kjer so se v preteklosti že pojavljali zemeljski plazovi, naj bodo pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočij. Še posebej naj bodo pozorni na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemljine ter tudi na zastajanje vode," opozarja Geološki zavod. Za osrednjo Slovenijo je zaradi možnih izdatnejših padavin za danes izdano rumeno vremensko opozorilo. Manjše reke in vodotoki lahko narastejo in se razlijejo v manjšem obsegu. Morje znova poplavljalo Sicer pa je tudi to noč morje poplavljalo obalo. V Piranu je zaradi visokega plimovanja in močnega južnega vetra regijski center za obveščanje Koper ob 23.32 sprožil sireno javnega z opozorilom na nevarnost.

V visokogorju Julijskih Alp je od petka zvečer zapadlo že meter in pol snega, v naslednjih 24 urah pa ga lahko zapade še meter. Nevarnost proženja snežnih plazov se je močno povečala in je trenutno četrte stopnje na 5-stopenjski lestvici.

Morje je poplavilo Punto, Prešernovo in Kidričevo nabrežje ter del Cankarjevega nabrežja. Piranski gasilci in delavci Okolja so pred Tartinijev trg postavili baraže, navaja center za obveščanje. V Izoli je sredi noči poplavilo le del pločnika na Velikem trgu. Nenavadna temperaturna slika v jutranjih urah V jutranjih urah je bila po Sloveniji zelo nenavadna temperatura slika. Nad našimi kraji se namreč srečujeta dve zračni masi. V spodnjih plasteh ozračja od vzhoda doteka hladen zrak iznad Panonske nižine, v višinah pa se krepi dotok toplega in z vlago nasičenega zraka iznad Sredozemlja in severne Afrike. Nad vzhodno in osrednjo Slovenijo je posledično nastal izrazit temperaturni obrat, piše naš hišni prognostik Rok Nosan.

Zjutraj je bilo tako najhladneje v Črnomlju, kjer so izmerili štiri stopinje pod ničlo, na Kredarici –3 stopinje, v Ljubljani pa je bilo ob 7. uri zjutraj nič stopinj Celzija. Zmrzovalo je tudi marsikje drugje v vzhodni in osrednji Sloveniji, povsem drugače pa je bilo v krajih nad okoli 600 metrov nadmorske višine. V Ratečah je bilo ob šesti uri zjutraj 5, na Jezerskem 10, v Logarski dolini pa celo 11 stopinj Celzija. Zelo toplo je tudi v nižjih delih Primorske in Notranjske. V Kopru je bilo v jutranjih urah kar 17 stopinj Celzija!

Po napovedih meteorologov bodo danes čez dan najvišje dnevne temperature od tri do devet, na Primorskem do okoli 15 stopinj Celzija. Sicer pa je napovedano oblačno vreme, po nekateri nižinah megleno. Dež se bo na zahodu okrepil in se popoldne postopno širil proti vzhodu, ob morju bo lahko tudi zagrmelo. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1500 metrov in se bo proti večeru spuščala. Večji del dneva bo ob morju pihal okrepljen jugo, ponekod v notranjosti Slovenije pa veter vzhodnih smeri.